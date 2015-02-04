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亚洲 | 2015年 2月 5日 星期四 07:41 BJT

《全球汇市》ECB撤销希腊债券的融资操作抵押品资格，欧元受累下跌

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1309 1.1344 -0.31 -6.51 1.2097

美元/日圆 117.23 117.26 -0.03 -2.05 119.68

欧元/日圆 132.58 133.02 -0.33 -8.43 144.78

美元/瑞郎 0.9269 0.9259 +0.11 -6.76 0.9941

英镑/美元 1.5176 1.5181 -0.03 -2.55 1.5573

美元/加元 1.2575 1.2573 +0.02 +8.24 1.1618

澳元/美元 0.7758 0.7749 +0.12 -5.02 0.8168

新西兰元/美元 0.7362 0.7363 -0.01 -5.58 0.7797

澳元/日圆 90.950 90.860 +0.10 -6.96 97.750

新西兰元/日圆 86.300 86.340 -0.05 -7.51 93.310

英镑/日圆 177.91 178.01 -0.06 -4.54 186.38

澳元/新西兰元 1.0532 1.0506 +0.25 +0.60 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/洪曦/张若琪 审校 李爽/戴素萍/龚芳)

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