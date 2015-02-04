《全球汇市》ECB撤销希腊债券的融资操作抵押品资格，欧元受累下跌

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1309 1.1344 -0.31 -6.51 1.2097
美元/日圆 117.23 117.26 -0.03 -2.05 119.68
欧元/日圆 132.58 133.02 -0.33 -8.43 144.78
美元/瑞郎 0.9269 0.9259 +0.11 -6.76 0.9941
英镑/美元 1.5176 1.5181 -0.03 -2.55 1.5573
美元/加元 1.2575 1.2573 +0.02 +8.24 1.1618
澳元/美元 0.7758 0.7749 +0.12 -5.02 0.8168
新西兰元/美元 0.7362 0.7363 -0.01 -5.58 0.7797
澳元/日圆 90.950 90.860 +0.10 -6.96 97.750
新西兰元/日圆 86.300 86.340 -0.05 -7.51 93.310
英镑/日圆 177.91 178.01 -0.06 -4.54 186.38
澳元/新西兰元 1.0532 1.0506 +0.25 +0.60 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/洪曦/张若琪 审校 李爽/戴素萍/龚芳)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”