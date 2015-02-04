《中国报摘》--中国证券报2月5日

* 头版头条:

--中国人民银行周三宣布，自5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低存款准备金率0.5个百分点，对农发行额外降低存款准备金率4个百分点。

* 其他:

--记者视点文章认为，目前来看，流动性供给缺口因全面降准得到弥补，而通胀走低带来的实际利率高企依然较突出，利率存在继续下调空间。 --记者获悉，关于混合所有制企业实行员工持股的初步意见目前正在讨论，员工持股与央企薪酬改革将统筹考虑。中国能建可能在下属改制较彻底的优势企业中争取试点。

--万科 公布，1月实现销售面积196.0万平方米，销售金额232.1亿元人民币，分别比2014年同期增长0.7%和下降16.1%。

--沪深交易所发布2015年春节休市安排公告。2月18日至2月24日为节假日休市，2月25日起照常开市。2月15日、2月28日为周末休市。

--记者获悉，新三板市场指数设计方案有望春节前公布。展望今年，市场分层、投资者适当性管理、转板等方面的制度完善都将有序推进。