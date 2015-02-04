《中国报摘》--中国证券报2月5日

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
* 头版头条:
--中国人民银行周三宣布，自5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低存款准备金率0.5个百分点，对农发行额外降低存款准备金率4个百分点。
* 其他:
--记者视点文章认为，目前来看，流动性供给缺口因全面降准得到弥补，而通胀走低带来的实际利率高企依然较突出，利率存在继续下调空间。 --记者获悉，关于混合所有制企业实行员工持股的初步意见目前正在讨论，员工持股与央企薪酬改革将统筹考虑。中国能建可能在下属改制较彻底的优势企业中争取试点。
--万科 公布，1月实现销售面积196.0万平方米，销售金额232.1亿元人民币，分别比2014年同期增长0.7%和下降16.1%。
--沪深交易所发布2015年春节休市安排公告。2月18日至2月24日为节假日休市，2月25日起照常开市。2月15日、2月28日为周末休市。
--记者获悉，新三板市场指数设计方案有望春节前公布。展望今年，市场分层、投资者适当性管理、转板等方面的制度完善都将有序推进。
--方正证券 公告称，湖南省长沙市开福区人民法院解除对已冻结的公司银行存款17.73亿元中10亿元的冻结，同时冻结了公司持有的盛京银行、方正和生投资等股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”