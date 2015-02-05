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债券 | 2015年 2月 5日 星期四 08:12 BJT

美国债市：公债价格尾盘反弹，因欧洲央行停止接受希腊债券为担保品

纽约尾盘，指标10年期公债 价格涨10/32，收益率报1.74
5%，较周二跌3.5个基点。周三稍早，该券收益率一度高见1.846%，为一
周半高位。

    中国人民银行周三决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实
施定向降准措施。预期此举可释放流动性超6,000亿元人民币， 引导市场
资金成本降低，缓解中国经济下行压力。 分析师称这是稍早
提振美债收益率上升的部分原因。
    
    油市震荡以及希腊债务情况脆弱，让美国和欧洲经济的一些强韧迹象
失色。
    
    企业调查显示，欧元区1月民间部门成长速度为六个月最快。
    
    ADP公布的美国1月民间就业岗位增加21.3万，略逊于预期，但足以支
 撑就业稳健增长的观点。

    另外，供应管理协会(ISM)公布，1月美国服务业指数意外小升，尽管
 就业分项指数下降。
    
    浏览美国ADP民间就业图表，请点选 link.reuters.com/fex44t
    浏览美国MARKIT和ISM公布的PMI数据对比，请点选  link.reuters.com/geg47v
    浏览美国和全球服务业PMI，请点选   link.reuters.com/muw52w
    
   不过，在周五美国公布非农就业报告前，对全球经济趋弱的担忧持续
，可能阻止美国公债收益率自目前水准进一步大涨。

    分析师表示，对美国公债的需求强劲预示下周财政部季度再融资的结
果将不错，其中包括640亿美元固息债券供应。
    
        
       -----------------------2151 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-01/32  (+01/32)     0.488
    五年期公债      100        (+04/32)     1.250
    10年期公债     104-15/32  (+08/32)     1.752
    30年期公债     113-29/32  (+18/32)     2.349  (完
)
     
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] 

 (编译/审校 张涛/李爽/于春红)
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