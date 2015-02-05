美国债市：公债价格尾盘反弹，因欧洲央行停止接受希腊债券为担保品

纽约尾盘，指标10年期公债 价格涨10/32，收益率报1.74 5%，较周二跌3.5个基点。周三稍早，该券收益率一度高见1.846%，为一 周半高位。 中国人民银行周三决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实 施定向降准措施。预期此举可释放流动性超6,000亿元人民币， 引导市场 资金成本降低，缓解中国经济下行压力。 分析师称这是稍早 提振美债收益率上升的部分原因。 油市震荡以及希腊债务情况脆弱，让美国和欧洲经济的一些强韧迹象 失色。 企业调查显示，欧元区1月民间部门成长速度为六个月最快。 ADP公布的美国1月民间就业岗位增加21.3万，略逊于预期，但足以支 撑就业稳健增长的观点。 另外，供应管理协会(ISM)公布，1月美国服务业指数意外小升，尽管 就业分项指数下降。 浏览美国ADP民间就业图表，请点选 link.reuters.com/fex44t 浏览美国MARKIT和ISM公布的PMI数据对比，请点选 link.reuters.com/geg47v 浏览美国和全球服务业PMI，请点选 link.reuters.com/muw52w 不过，在周五美国公布非农就业报告前，对全球经济趋弱的担忧持续 ，可能阻止美国公债收益率自目前水准进一步大涨。 分析师表示，对美国公债的需求强劲预示下周财政部季度再融资的结 果将不错，其中包括640亿美元固息债券供应。 -----------------------2151 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-01/32 (+01/32) 0.488 五年期公债 100 (+04/32) 1.250 10年期公债 104-15/32 (+08/32) 1.752 30年期公债 113-29/32 (+18/32) 2.349 (完 ) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译/审校 张涛/李爽/于春红)