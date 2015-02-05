《全球重要经济事件一览表》--2月5日-2月12日

路透2月5日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
2月5日(四)
华盛顿--美国财政部长杰克卢出席参议院财务委员会听证会，为白宫财政部预算接受质询(1500)。
法兰克福--彼得森国际经济研究所和穆迪联合举办的第八届主权风险和宏观经济大会。发言嘉宾有波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦(1000)、欧洲央行执委普雷特(1130)。
伦敦--英国央行宣布利率决定(1200)。
柏林--希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)与德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)会面(1030)。
2月6日(五)
美国那不勒斯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就货币政策及经济前景发表演说(1745)。
2月9日(一)
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯出席人民币清算银行(RMB Clearing Bank)成立仪式(0015)。
土耳其伊斯坦布尔--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月10日)。
千叶--日本央行审议委员森本宜久发表讲话(1530)。
2月10日(二)
土耳其伊斯坦布尔--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日)。
美国罗里--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在第30届年度新兴议题论坛中，就“教育、创新与经济成长”主题发表演说(1320)。
渥太华--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins于渥太华经济协会发表演说(1730)。
2月11日(三)
纽约--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在纽约经济俱乐部发表讲话(1300)。
伦敦--英国央行发布季度通胀报告(1030)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲外汇周会议上发表讲话(2200)。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至2月12日)。
2月12日(四)
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至2月13日)。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会作证(2230)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 洪曦; 审校 龚芳)