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亚洲 | 2015年 2月 5日 星期四 08:27 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月5日-2月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月5日(四)

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕参加国会一委员会会议，并就近期议题回答议员问题(0100)。

布拉格--捷克央行举行货币政策会议(1200)。

2月6日(五)

暂无重要经济事件预告。

2月9日(一)

土耳其伊斯坦布尔--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月10日)。

迪拜--2015年政府峰会(至2月11日)，经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Mari Kiviniemi将与会。

2月10日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决策会议。

2月11日(三)

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定(0500)。

2月12日(四)

墨西哥城--墨西哥央行公布1月政策会议记录(1500)。

墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在一场会议上发表讲话(2200)。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

利马--秘鲁央行举行货币政策会议。

圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议(2100)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 龚芳)
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