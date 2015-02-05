《新兴市场重要经济事件预告》--2月5日-2月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)
2月5日(四)
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕参加国会一委员会会议，并就近期议题回答议员问题(0100)。
布拉格--捷克央行举行货币政策会议(1200)。
2月6日(五)
暂无重要经济事件预告。
2月9日(一)
土耳其伊斯坦布尔--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月10日)。
迪拜--2015年政府峰会(至2月11日)，经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Mari Kiviniemi将与会。
2月10日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决策会议。
2月11日(三)
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定(0500)。
2月12日(四)
墨西哥城--墨西哥央行公布1月政策会议记录(1500)。
墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在一场会议上发表讲话(2200)。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
利马--秘鲁央行举行货币政策会议。
圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议(2100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 龚芳)