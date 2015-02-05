《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月5日

*工商时报：

--昨日鸿海 抢在所有台商之前，发行三年期、2亿欧元债券，似有意抢搭欧元直直落顺风车，寻求更低的成本融资管道。

--去年第四季北市信义计画区出现三笔豪宅交易，其中，永丰余集团何家买下一户"皇翔御琚"，成交单价约250-260万台币；另"信义之星"最新成交单价179.9万元，双双写下实价揭露以来同栋豪宅最低单价纪录。

--复兴航空 再度发生空难，民进党立委姚文智昨天表示，航空史上最严重的空难都是发生在都市中心的机场，长期来说，松山机场是非迁不可了。国民党立委蔡正元也强调，复兴航空的事故，证明松山机场已危及居民安全，呼吁行政院支持迁建计划。

*经济日报：

--欧亚各国央行竞相印钞救景气，热钱全球流窜，行政院特别将"强化外资进出管理机制"列入今年施政方针，后续中央银行如何迎战热钱来袭，格外引发市场关注。

--澳洲央行无预警降息后，中国人民银行昨日晚间也宣布调降存款准备金率，央行对此现象相当关注，官员认为此举应与提振经济成长有关，就是要透过降准来减少信贷成本，并提供市场更充足的流动性。央行官员分析，各国会依照自身状况调整货币政策，台湾目前利率水准并不是很高，暗示暂不会跟进调降利率。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。