美国财政：未来三个月财政部将停止缩减两年期及三年期公债标售规模

标题新闻：截至5月9日当周美国货币市场基金总资产减少40.7亿美元，至2.62万亿美元-iMoneyNet
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路透华盛顿2月4日 - 美国财政部周三表示，未来三个月美国将不再缩减两年期及三年期公债标售规模，因官员认为发债量可望涵盖今年的政府筹资需求。
财政部在前三季均削减标债规模，因财政前景好转。
“根据当前财政预估，债券标售规模未来将维持稳定，”财政部负责联邦财政的代理助理部长Seth Carpenter在声明稿中称。
虽然美国经济走强已使近几年税收得以增加，政府赤字减少，但财政部注意到福利计划支出也有明显增加，比如政府为穷人和老人的健康保险计划。
根据财政部官员与华尔街代表2月3日会议记录，去年10月以来，政府支出同比增幅最大的是健康及人道服务，主要系因政府健康保险花费较高。该会议记录也在周三公布。
财政部官员在该会议中指出，政府支持的企业收入下滑。这些企业主要是以州政府控制的抵押贷款金融公司。(完)
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路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。