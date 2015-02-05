美国财政：未来三个月财政部将停止缩减两年期及三年期公债标售规模

路透华盛顿2月4日 - 美国财政部周三表示，未来三个月美国将不再缩减两年期及三年期公债标售规模，因官员认为发债量可望涵盖今年的政府筹资需求。

财政部在前三季均削减标债规模，因财政前景好转。

“根据当前财政预估，债券标售规模未来将维持稳定，”财政部负责联邦财政的代理助理部长Seth Carpenter在声明稿中称。

虽然美国经济走强已使近几年税收得以增加，政府赤字减少，但财政部注意到福利计划支出也有明显增加，比如政府为穷人和老人的健康保险计划。

根据财政部官员与华尔街代表2月3日会议记录，去年10月以来，政府支出同比增幅最大的是健康及人道服务，主要系因政府健康保险花费较高。该会议记录也在周三公布。