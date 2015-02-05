中国公开市场：今日进行300亿元28天期逆回购，本周净投放900亿元

路透上海2月5日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日进行300亿元人民币的逆回购操作，期限28天；据此计算，本周公开市场将净投放资金900亿元。

中国央行周三宣布普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

央行公开市场周二逆回购操作较上周同期放量，但单日净投放规模持稳，逆回购利率也延续稳势。

据路透统计，本周公开市场有300亿元逆回购到期回笼资金，全部在周二到期；而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

中国央行周三最新表示，于2014年11-12月通过MLF向大型商业银行和部分股份制商业银行累计投放基础货币3,750亿元。 (完)

**央行公开市场相关报导