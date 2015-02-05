美国金融：SEC将与“四大”的中国分支就审计争议达成和解--报导

标题新闻：截至5月2日当周美国货币市场基金资产增加95.6亿美元，至2.624万亿美元-iMoneyNet
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路透2月4日 - 根据华尔街日报引述熟知内情人士报导，美国证券交易委员会(SEC)与四大会计事务所的中国分支，即将就中国在美上市公司相关的审计争议达成和解。
这项争议一度可能导致许多中国公司与美国跨国企业的审计工作复杂化，影响它们的筹资能力。
据上述报导，SEC最快可能于周四就和解案进行投票。
该报报导，根据和解案的暂时性条款，普华永道(罗兵咸永道/资诚)、德勤(众信, Deloitte Touche)、毕马威会计师事务所以及安永会计师事务所的中国分支，将支付总金额约200万美元的罚款。
安永拒绝置评。普华永道、毕马威与德勤表示无法即时发表看法。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透5月2日 - 石油巨头BP Plc公布的2017年第一季获利较上年同期增长近两倍，得益于油价上涨以及产量增至五年最高的提振。不过该公司为了支付收购以及2010年墨西哥湾漏油事件的成本，债务上升。