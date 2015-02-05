路透调查：瑞典及挪威克朗兑欧元料上涨，因两国央行宽松力道或不及ECB

瑞典今年经济增速也将胜过欧元区，瑞典央行预测今年经济料扩张约2.6%，明年料加速成长。

国际货币基金组织(IMF)预测欧元区今年成长1.4%。

油价下滑已对挪威经济成长造成伤害，政府近日调降2015年国内生产总值(GDP)增幅预估至1.2-1.5%，和欧元区相若。挪威克朗兑欧元过去六个月已跌约2.8%。

然而许多分析师认为，油价可能已触底。挪威央行近来加强买入挪威克朗，应有助支撑本币。

挪威央行12月调降指标政策利率0.25个百分点至1.25%，称2015年可能再度降息。该央行不打算使用非常规政策。

分析师预估其3月将降息。

瑞典克朗和挪威克郎兑美元均料走弱。

路透调查预估，挪威克朗兑欧元 一个月、三个月和12个月后分别在8.78、8.80和8.48。12月调查时预估分别为8.55、8.47和8.22。

瑞典克朗兑欧元 一个月、三个月和12个月后则料分别至9.36、9.33和9.10。12月调查时预估分别为9.28、9.20和9.00。

路透调查预估，挪威克朗兑美元 一个月、三个月和12个月后分别在7.79、7.88和7.90。12月调查时预估分别为6.91、6.93、和7.2。