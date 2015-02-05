《全球主要央行动态》--2月5日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月29日-2月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

根据媒体报导，美联储主席叶伦在与民主党参议员会晤时，就美国经济提供了乐观的评估，但她也提及来自海外的风险。纽约参议员Chuck Schumer对彭博表示，“她传递的信息是美国经济正在好转，但创造就业机会方面仍有待努力。”“在她看来，这似乎是主要的顾虑，因此她不会马上升息，”他表示。

圣路易斯联储总裁布拉德表示，美联储应在下次政策声明中删除“耐心”一词。这将使得美联储在何时加息的问题上拥有更大的灵活性。布拉德是知名强硬派，曾一再表示美联储已经过度耐心，本季稍晚就应开始升息。

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，一旦近期原油价格下跌所带来的下档压力消失，届时通胀率如果还没有开始升向2%的水准，那么美联储应该考虑重启公债购买刺激计划。

克利夫兰联储总裁梅斯特表示，只有在美国通胀指标全线下滑、而且经济增长放缓的情况下，她才会放弃今年上半年升息的建议。她称，由于就业市场稳步改善、家庭和企业逐步摆脱沉重债务的制肘、低油价也扶助提振消费者支出，经济复苏根深蒂固。梅斯特表示，这应该会让美联储有望在目前至6月期间开始“升息”。

美联储负责银行监管工作的理事塔鲁洛表示，联储打算提议制定一项规定，对某些形式的证券融资交易实施最低保证金要求。塔鲁洛称，考虑到资产管理公司和清算所可能带来的风险，这些金融实体也应受到监管部门的更多关注。

达拉斯联储总裁费希尔称，美元急剧升值有利于美国就业市场，对企业高层抱怨美元升值打压公司获利不以为然。

旧金山联储总裁威廉姆斯称，看到美国经济的强劲势头，2015年成长动能强劲；预计到今年年底失业率将降至5%。威廉姆斯表示，通胀将在未来数月处于远低于2%的水平，将在今年下半年反弹；其并表示今年年中前后将接近作出升息决定。

**欧元区**

欧洲央行(ECB)突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，从而把向银行业提供融资的负担转移到了希腊央行身上，并使希腊陷入孤立，除非该国达成新的改革协议。

德国商报报导，欧洲央行在考虑退出管理希腊援助的国际三方组合。据该报报导，该问题的讨论表明央行内部人士担忧，上月宣布的购债计划可能会导致利益冲突。“ECB将利用这次机会退出，”该报援引一名德国政府消息人士称。

欧洲央行管委魏德曼在接受德国杂志VBW采访时，淡化了欧元区遭遇通缩的风险。关于欧洲央行新推出的购债计划，魏德曼认为该计划施行的方式意味着，德国央行仅会承担本国公债的风险。

欧洲央行执委科尔表示，在购债计划接近于设定的2016年截止日期前，央行将对整个计划进行重新评估，而且如果需要提高通胀率、使之迈向央行目标，则央行准备好采取更多行动。

欧洲央行执委普雷特为ECB购买公债的决定进行了辩护，称这是预防性措施，用于防止欧元区陷入通缩循环。“未雨绸缪要好过后知后觉，”普雷特表示，并称他预计欧洲央行的量化宽松决策将在未来几个月内帮助欧元区经济成长。

**中国**

中国人民银行决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。 自2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来 首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放 流动性超6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

中国央行上海总部称，在经济结构调整和淘汰过剩产能的过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，为结构调整和转型升级营造适度的货币金融环境。要防止过度“放水”固化结构扭曲，推升债务和杠杆水平。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，从未说过恰好在两年时间内实现通胀目标，也从未说过恰好在两年时间内退出QE。他指出若有必要总会有空间调整政策。黑田东彦并称仍认为很有可能在2015财年左右实现2%的通胀目标。

黑田东彦称，他认为近期日圆贬值并未严重损及日本经济。黑田东彦称，日圆疲弱提振大型出口商获利，但损及小型非制造业企业，并通过推高进口成本而挤压家庭可支配收入。

黑田东彦还表示，产出缺口和通胀预期等决定物价趋势的因素没有改变。他称，从2013年4月起就一直在说2%的通胀目标将在2015财年中期左右实现；日本实现2%通胀目标的时点可能会有些变化，这取决于油价走势；现在讨论退出质化和量化宽松(QQE)为时过早，如何终止某项政策取决于届时的经济和物价形势。

日本央行副总裁岩田规久男表示，央行必须警惕基础物价疲弱有可能会使公众的通缩心理延迟改变。岩田规久男表示，去年上调消费税给国内消费带来的痛楚正在减轻，而从长期前景来看，油价下跌有利于经济。

**澳洲和新西兰央行**

澳洲央行将指标利率调降至2.25%的历史低点，结束18个月来的宽松政策空白期，因央行试图刺激国内疲软的经济，同时维持对澳元的贬值压力。央行总裁史蒂文斯表示，“整体而言，澳洲央行认为，在较长时期内产出增长可能继续低于趋势水准，失业率的高峰略高于此前预期。...此番降息料将对需求带来额外支撑，同时可以扶助经济稳健成长、通胀符合目标。”

新西兰央行表示，尽管其他国家央行都在放松政策，但该央行预计将在一段时间内维持利率不变，因本国经济依然强劲而通胀下滑。

新西兰央行总裁惠勒表示，央行在制定利率政策时尤为关注楼市形势和国内物价压力。惠勒称，考虑到央行正在关注影响中期通胀的因素，目前最谨慎的政策是维持利率不变。

**其他央行**

瑞士报纸Schweiz am Sonntag援引接近央行的消息人士报导，瑞士央行正在盯住一个瑞郎兑欧元的非正式区间1.05-1.10。该报援引未具名消息人士的话报导称，瑞士央行正在运作“瑞郎兑欧元的最低汇率”。

丹麦央行两周内第三次降息，利率再创历史新低；此前该央行进行市场干预，力图将丹麦克朗兑欧元汇率控制在窄幅区间内。丹麦央行将定期存单利率由负0.35%调降至负0.50%，自上周一以来已累计降息45个基点。

冰岛央行维持指标贷款利率不变，并上调2015年经济增长预估，不过央行指出，油价波动给经济前景带来不确定性。

俄罗斯央行将指标利率调降两个百分点，至15%；认为中期通胀率有下滑的条件。

南非央行维持附买回利率于5.75%不变，称通胀前景面临的风险大致平衡，没有证据显示过度需求对通胀构成压力。

印度央行维持利率在7.75%不变，该央行三周前刚刚放宽货币政策，下次行动可能在政府本月底提交年度预算后采取。央行总裁拉詹在政策会议之后的记者会上表示，在有关经济和物价的更多数据出炉前，央行将“暂停”利率调整，但不排除在“两次会议之间”采取一些行动。

泰国央行表示，目前尚未考虑调整货币政策，尽管消费者物价出现逾五年来的首次下滑。泰国央行助理总裁Mathee Supapongse称，货币政策委员会认为“通胀率为负是暂时的。货币政策不会将供应面冲击视为首要关注点，因此委员会尚未考虑调整货币政策”。 (完)

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