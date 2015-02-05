《独家新闻》道达尔准备将旗下橡胶部门Hutchinson出售或上市--消息

路透法兰克福/伦敦2月4日 - 消息人士告诉路透，欧洲第二大石油企业道达尔 准备将旗下橡胶绝缘部门Hutchinson出售或上市；该部门价值可能高达40亿欧元(合46亿美元)。

四位熟悉此事的消息人士称，道达尔已要求可能邀请的顾问推介该业务，很快将指定委托人；由于此事仍在保密阶段，这些消息人士要求匿名。

道达尔一位发言人否认了关于将Hutchinson出售或上市的所有传言，并否认已委托顾问。

Hutchinson成立于1853年，一开始为鞋类生产橡胶，目前则为汽车、火车及飞机生产密封系统和绝缘材料。

据Hutchinson网站，在截至2013年12月31日的一年，该公司营收为32.8亿欧元，全球雇员数量超过3.2万人。

目前鲜有关于该业务的财务细节，但银行业人士估计其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为4.50亿欧元，售价或上市融资规模将是该数据的8-9倍，介于36-40亿欧元。

消息人士称，道达尔可能将该部门首度公开招股(IPO)，或者为其寻找战略投资者或私募股权买家。(完)