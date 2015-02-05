《独家新闻》道达尔准备将旗下橡胶部门Hutchinson出售或上市--消息

更正-投行观点：维亚康姆目标价由35下调至32美元，评级从持有下调至卖出--德意志银行
(因英文原文有误，投行应为德意志银行，而非高盛。) 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透法兰克福/伦敦2月4日 - 消息人士告诉路透，欧洲第二大石油企业道达尔 准备将旗下橡胶绝缘部门Hutchinson出售或上市；该部门价值可能高达40亿欧元(合46亿美元)。
四位熟悉此事的消息人士称，道达尔已要求可能邀请的顾问推介该业务，很快将指定委托人；由于此事仍在保密阶段，这些消息人士要求匿名。
道达尔一位发言人否认了关于将Hutchinson出售或上市的所有传言，并否认已委托顾问。
Hutchinson成立于1853年，一开始为鞋类生产橡胶，目前则为汽车、火车及飞机生产密封系统和绝缘材料。
据Hutchinson网站，在截至2013年12月31日的一年，该公司营收为32.8亿欧元，全球雇员数量超过3.2万人。
目前鲜有关于该业务的财务细节，但银行业人士估计其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为4.50亿欧元，售价或上市融资规模将是该数据的8-9倍，介于36-40亿欧元。
消息人士称，道达尔可能将该部门首度公开招股(IPO)，或者为其寻找战略投资者或私募股权买家。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
(因英文原文有误，投行应为德意志银行，而非高盛。) 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透5月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.6 29 263 2 * 6月 232.5 16 235.9 85 * 7月 221.4 262 222.8 31 * 8月 215.3 421 216.4 27 * 9月 212.6 726 213.9 483 * 10月 209.1 3,110 211 824 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘
路透5月10日 - 英伟达(Nvidia)公布季度营收劲增48.4%，优于市场预估，受惠于芯片需求强劲，这类芯片的客户是数据中心的大型云计算供应商。