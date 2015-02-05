主要国家经济指标预测--2月6日****

国际油市：油价跳涨逾3%，因美国库存下降和OPEC延长减产的可能性
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 12月 -- -1.0 领先指标(较前月) -- -0.7 0700 德国工业生产(较前月) 12月 +0.4% -0.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 12月 -- 赤字908 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差32 进口(亿欧元) -- 404.07 出口(亿欧元) -- 371.71 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -- -1.2% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 12月 逆差30 逆差26.49 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差91.0 逆差88.48 1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加23.4 增加25.2 民间就业岗位(万个) 增加22.5 增加24 制造业就业岗位(万个) 增加1.2 增加1.7 政府就业岗位(万个) -- 增加1.2 失业率 5.6% 5.6% 平均时薪 +0.3% -0.2% 平均每周工时 34.6 34.6 就业参与率 -- 62.7% 1330 加拿大就业变动(万人) 1月 增加0.45 减少0.43 失业率 6.7% 6.6% 1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 +5.0% -13.8% 2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加150 增加140.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月5日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 12月 +0.2% +0.4% 0030 澳洲零售贸易 第四季 +1.5% +1.0% 0645 瑞士消费者信心指数 第一季 负6 -- 0700 德国工业订单(较前月) 12月 +4.2% 1.5% 0745 法国工业投资 第一季 +3% -- 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 1月 +2.0% +0.1% 截至1月三个月房价(较上年同期) +8.5% +7.8% 1200 英国央行利率决定 2月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 -- 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 1月 5.3041 -- 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差465.6 逆差380 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 一周 27.8 29.0 四周均值(万人) 29.3 -- 续请失业金人数(万人) 240.0 239.5 1330 美国劳工成本 第四季初值 +2.7% +1.0% 非农生产率环比年率 -1.8% +0.5% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 逆差6.49 逆差12.0 出口(亿加元) 440.6 429.0 进口(亿加元) 447.0 442.0 2230 澳洲AIG建筑指数 1月 45.9 -- 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 12,611.03 -- (完)
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”