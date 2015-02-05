版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 07:57 BJT

****主要国家经济指标预测--2月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        预估值         前值 
   
    2月6日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                    　     12月      　　  --          -1.0
             领先指标(较前月)                                    　 　  --          -0.7 
    0700  德国工业生产(较前月)                      　  12月          +0.4%        -0.1%
    0745  法国年内迄今预算(亿欧元)                      12月            --       赤字908
    0745  法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                12月            --        逆差32
              进口(亿欧元)                                              --        404.07
              出口(亿欧元)                                              --        371.71
    0815  瑞士零售销售(较上年同期)                      12月            --         -1.2%
  　0930  英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              12月          逆差30   逆差26.49
              全球商品贸易收支(亿英镑)                              逆差91.0   逆差88.48 
    1330  美国非农就业岗位(万个)                         1月        增加23.4    增加25.2
              民间就业岗位(万个)                                    增加22.5      增加24
              制造业就业岗位(万个)                                   增加1.2     增加1.7
              政府就业岗位(万个)                                        --       增加1.2
              失业率                                                    5.6%        5.6%
              平均时薪                                                 +0.3%       -0.2%
              平均每周工时                                              34.6        34.6
              就业参与率                                                 --        62.7%  
    1330 加拿大就业变动(万人)                            1月        增加0.45    减少0.43
                失业率                                                  6.7%        6.6%  
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                         12月           +5.0%      -13.8%        
    
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                         12月         增加150   增加140.8      
 

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        现值       预估值
    2月5日(四)
    0030  澳洲零售销售(较上月)                          12月          +0.2%       +0.4%        
    0030  澳洲零售贸易                                 第四季         +1.5%       +1.0%        
    0645  瑞士消费者信心指数                           第一季       　 负6          --          
    0700  德国工业订单(较前月)                          12月          +4.2%        1.5%        
    0745  法国工业投资                               　第一季          +3%          --          
 
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                    1月          +2.0%       +0.1%       
                     截至1月三个月房价(较上年同期)                    +8.5%       +7.8%       
 　 1200  英国央行利率决定                               2月           0.5%        0.5%         
                  量化宽松规模(亿英镑)                                3,750         --         
    1230  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)           1月         5.3041         --         
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                      12月      逆差465.6     逆差380      
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                  一周           27.8        29.0         
              四周均值(万人)                                           29.3         --         
              续请失业金人数(万人)                                    240.0       239.5        
    1330  美国劳工成本                              第四季初值       +2.7%        +1.0%        
              非农生产率环比年率                                     -1.8%        +0.5%       
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                        12月      逆差6.49     逆差12.0      
               出口(亿加元)                                          440.6        429.0        
               进口(亿加元)                                          447.0        442.0        
    2230  澳洲AIG建筑指数                                1月          45.9          --          
  
    2350  日本外汇储备(亿美元)                           1月       12,611.03        --          
  
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐