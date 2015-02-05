中国货币市场：降准后主要回购利率下行，逆回购持稳跨节资金态度谨慎

路透上海2月5日 - 中国央行下调存款准备金率后，银行间资金市场周四主要回购利率均走低，幅度在10个基点(bp)上下。交易员称，降准资金即日释放，有望推动七天以内等短期资金价格继续回落。

他们认为，公开市场28天期逆回购利率持平，显示央行宽中偏稳的态度，加之下周还有密集的新股发行，以及节前现金备付压力，跨节资金仍不能掉以轻心。

中国人民银行周三宣布，自周四（2月5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点；对小微企业贷款占比达到标准的城商行、非县域农商行额外降低存款准备金率0.5个百分点，对农业发展银行额外降低存款准备金率4个百分点。

上海一银行交易员表示，“(降准后)市场预期比之前乐观了一些。隔夜、七天会继续下一些，跨年(春节)的应该空间不大，下周有IPO，提现压力也很大。”

她还指出，即使降准，预计春节前央行还会继续通过公开市场，MLF等向市场提供流动性，以平抑短期波动。

另一重要指标--贷款基础利率(LOAN PRIME RATE，LPR)最新报价 为5.51%，延续逾两个月来稳势。

下周合计有24家新股集中发行，下周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在下周二（10日），包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。

央行公开市场今日进行了300亿元人民币的28天期逆回购操作，中标利率持平于4.80%。据此计算，本周公开市场净投放900亿元。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8512 2.9525 -10.13

七天 4.4099 4.5399 -13.00

14天 4.8221 4.9575 -13.54

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9800 1.2950 +168.50

七天 4.9900 4.2300 +76.00

14天 6.7850 6.5500 +23.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9500 3.1400 -19.00

七天 4.5000 4.5100 -1.00

14天 4.8500 5.0000 -15.00

Shibor

其中:隔夜 2.8660 2.9730 -10.70

七天 4.4120 4.4270 -1.50

三个月 4.9160 4.9280 -1.20