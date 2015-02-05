更新版 1-台湾数据：1月CPI年减0.94%创逾五年最大跌幅，央行升息时点料延后

* 1月CPI年减0.94%，创逾五年最大跌幅

* 分析师认为央行升息时点延后 (新增官员及分析师评论)

路透台北2月5日 - 台湾1月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.94%，创逾五年最大跌幅，主因油料费大跌、以及1月电价回馈。分析师认为，通膨无虑，央行升息的预期时点在延后当中。

主计总处周四公布的1月通膨率明显低于市场预估的0.36%涨幅。这也是2009年11月以来最大跌幅，当时为下跌1.61%。

主计总处副处长蔡钰泰指出，只要国际油价不大涨，下月油料费可能仍呈下跌；至于电费的回馈预料在2月可能仍会有拉低通膨率的效果。

〞油料费，加上水电燃气价格调降对1月CPI拉低了1.82百分点。不过2月的话，会有春节的效应，比如保母费会涨一点，〞他说。

凯基投顾分析师蔡耀德则表示，1月CPI跌幅比大家预估的要多，就算是考量到1-2月的春节因素，看核心CPI也还是降得不少，看起来台湾还是跟着国际的趋势，整体的通膨率在减退。

〞在通膨率减低的情况下，实质负利率就不会发生，这会让市场对央行的升息预期再往后退，今年升息机会不大。〞他说。

蔡钰泰也表示，观察1月核心CPI仍是稳定成长，目前看来并无通缩的疑虑。

主计总处新闻稿称，主因油料费及燃气价格调降，与电费折抵回馈，加以3C消费性电子产品价格较上年为低，另上年春节除夕于1月，致部分服务费用(保母费、旅游团费、计程车资及理容服务费等)已因应春节期间循例加价，比较基数偏高。

1月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌7.57%。1月CPI较上月经季调后则是跌0.84%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

1月 12月

CPI（较上年同期） -0.94 +0.61

路透调查（较上年同期） +0.36 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.84 -0.08

核心CPI（较上年同期） +0.64 +1.37r

WPI（较上年同期） -7.57 -4.62r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)