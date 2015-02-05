更新版 1-中国债市动态：降准靴子落地买气升温IRS普降，机构谨慎预期不减跌幅有限

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路透上海2月5日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率及IRS普降，其中短券跌幅逾10基点。交易人士表示，央行降准靴子终落地，流动性宽松推动买气升温，但此前机构对宽松政策已有一定预期，惟时间点略感意外，现券表现相对较为理性，随后收益率小幅反弹近3-5基点。

他们并认为，降准预期兑现后，资金利率回落如何尚待观察，且逆回购利率仍居高不下，令市场谨慎心态难消，此外，短期宏观经济走势如何亦需继续观望。

中国央行周三宣布普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

“(收益率)下得不多，长的10个点，短的超过10个，后来还反弹了点，大家冲动不强烈，资金长期预期并不是那么明朗。”北京一券商交易员表示，降准早有预期，大家都冷静多了，因为目前收益跟资金价格没有太大套利空间，而且觉得降准一次不足以解决经济问题，不过长期看政策大方向还是利好债市的。

据交易员透露，10年国债收益率降约7个基点（BP），最新成交在3.38%附近，10年国开债最新成交在3.73%附近。IRS方面，据交易员透露，一年期REPO基准利率互换(IRS)较昨日降准前大跌约20个BP，随后反弹约3-5个基点，长端跌幅略逊近10个基点左右。

招商银行利率交易员吴思捷认为，现券收益率跌幅相对有限， 主要是因为原先的价格已经price in了宽松政策，另外就是目前回购利率没有下行太多，而且逆回购利率仍旧继续持平，所以导致当前机构心态谨慎。

央行公开市场今日进行300亿元人民币的逆回购操作，期限28天，利率持平于4.8%；据此计算，本周公开市场将净投放资金900亿元。

“央行路数改变了，实质上回到了全面放水，全球都放水，中国很难找到更好的办法，这次降准可能只是个开始。”吴思捷认为，债市向好态势远未结束，短期债市可能暂时受到资金利率的影响区间震荡。