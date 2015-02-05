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亚洲 | 2015年 2月 5日 星期四 10:13 BJT

台湾债市：10年债殖利率先跌后弹，换券效应提前发生

路透台北2月5日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周四盘初先跌后弹。交易员表示，虽然昨晚美债走多，不过103/13经过昨日多杀多筹码已乱，交易商接手意愿低落。

交易员指出，感觉103/13已提前反映换券效应，交易可能提前变冷。昨日在特定银行认赔杀出后，该券缺乏主力带盘，手中尚有筹码的交易商也不愿再大举认赔砍出，下周五封关前，殖利率可能呈现区间整理走势。

〞唉，红包变白包，这次大概没法起死回生了。〞一位证券商交易员说。

财政部将于3月10日标售新10年券104/5 ，该券将于本月13日展开发行前交易。

美国公债收益率三上涨，指标公债收益率触及一周半高位，因欧洲和美国公布的经济数据令人鼓舞，刺激公债连续第二日遭抛售。 　

预估指标公债今日主要交投区间：

• 10年公债103/13 ：1.525-1.565%

本地时间10:04的最新报价：

• 10年公债103/13期殖利率弹0.60基点，报1.5510%，成交量37.0亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债价格尾盘反弹，因欧洲央行停止接受希腊债券为担保品

--美国财政：未来三个月财政部将停止缩减两年期及三年期公债标售规模 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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