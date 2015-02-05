台湾汇市：台币盘初持坚，暂消化资金流入效应但观望气氛转浓

路透台北2月5日 - 台币兑美元 周四盘初在区间高位持坚表现。汇银人士表示，虽然上日中国降准，且主要亚币略有走弱，但台币盘初仍在消化上日外资大量买超的汇入力道，令汇价相对具有支撑。不过市场观望气氛转浓，后市较难预估。

市场人士指出，邻近韩元 早盘虽然走低，但相对上日强升逾1%的升幅并不算波动太大，台币没有急于跟贬的理由。目前看来以外资的资金流向主导盘势，台股早盘在平盘之下小跌的走势，尚未给台币带来压力。

〞今天的量不是很大，交易盘跟进/出口商看起来都有些观望。〞一本地民营银行交易员说。

交易员认为，由于近期国际汇市震荡加大，且方向较为混乱，进出口商有些缩手，交易盘在周五美国公布非农数据前亦有所迟疑，近日午后台股收市后，外资又常有一波进出，预估台币波动区间料拉宽。

本地时间上午10:05时，台湾加权股价指数 跌0.4%至9,475.58点。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超103.14亿台币，连续三个交易日买超共计223.21亿台币；上交易日修正后为买超76.54亿台币。

市场人士预估，今日台币将在31.300-31.500元间交投。早盘台币主要交易区间落在31.350-31.449；上交易日区间则在31.356-31.475。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点从价平转为略略溢价，但变化不算明显。一个月远汇报价 暂报31.395/31.420左右，上日纽约盘收在31.460。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.300-31.500

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