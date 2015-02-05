中国新债：国开行下周二将招标增发至多290亿元五期债，期限1-10年

路透上海2月5日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(2月10日)招标发行五期固息债，总额不超过290亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五期债为该行2015年第1-5期金融债增发品种，票面利率依次为3.64%、3.85%、3.76%、3.86%及3.81%。具体发行条款如下：
2015第1-5期增发债
---------------------------------------------------------------------
发行上限 1年：40亿元；3/5年：60亿元；7年：50亿元；10年：80亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：2月10日上午9:30-10:30
7/10年：2月10日上午9:30-11:10
招标方式 均采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 2月12日
起息日 3年：2015/1/8；1/5/7/10年：2015/2/5
分销期 2/11-2/12
上市日 1年：2月15日；3/5/7/10年：2月17日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------------------
债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here
(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)