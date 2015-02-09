港报财经评论：港地产股底子厚防守力足--经济日报2月7日

港地产股底子厚防守力足/ 林瑞芬 A股节奏变慢，持续调整。港股也在上落市况中，恒指受制25,000，支持24,300，昨收24,679，跌0.4%；大市成交额759亿港元。上证昨收报3,075，跌1.9%，降准未能提振市场，考验投资者忍耐力。技术上，仍未摆脱下试3,000的压力。国指收报11,697，跌0.8%，短期宜守稳11,500水平。 受1月份汽车销售数据刺激，长城汽车 涨3.8%，股价因营收佳而反覆向上。技术上，长汽突破45港元，反覆向48港元目标进发，昨收46.15港元。吉利汽车 1月份销售数据也佳，股价一度升但收市倒挫1.8%，记得去年12月份因盈警令由3港元以上平急泻至2.4港元，现价3.29港元，重上急跌起点，已不错！慨叹世事何曾是绝对，月前令投资者惊慌，措手不及，月后又变奏回升。今周，又有一批基金爱股中箭，如药业股受省市招标价低拖累急挫、电力股受传言大幅下调上网电价急挫，连预期盈利稳增的公用股北控水务 亦因突然拓展光伏发电业务而不被看好致股价急泻。投资股票想有更好回报，但不能尽控风险，投资者需要理解，严守止蚀自保，或索性放夹万等雨过天晴。 自互联网科技发达后，环球资讯比以前灵通，转得更快，行业的变化也大，以前可抱一世的股票，但现在分分钟几年后因行业遭淘汰而消失，所以环球央行纵放水，但实体经济一日未见改善，中、小型股份多埋伏炸弹。今年股市仍是波动的一年，想更为稳健操作，多靠大蓝筹为上。事实这几个月以来，太多香港中、小型股份的股价炒不起，有眼你看！长实 最新公布，与和黄 之重组完成后，将为合并后之长和产生3,317亿港元股份溢价，有条件向股东派发一般股息或特别股息，两股股价保持稳定优势。长实昨涨2.5%，和黄则涨2%，逆市攀升。如无意外，3月旗舰长和将在主板买卖，又是另一新页。法巴发表报告，上调新地 目标价13%至153港元，主因是反映去年推盘强势以及已消除贿赂案的阴霾，料新地已经达成年度（截至2015年6月.HK>销售目标250亿港元的98%。

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煤价似见底，兖煤博翻身/ 余少文 中国内地股市下滑，国企指数险守50天平均线，继续下试11,000点。至于早前发盈喜的兖州煤业 ，预期今年盈利回落，惟见煤价喘定，或有助兖煤股价好转。A股昨日低开后反覆向下，国企指数跌91点或0.8%，收报11,697点，成交额150亿港元，仍有近40%主板H股逆市上升；红筹指数跌33点或0.7%，收报4,549点，成交额71亿港元，但见红指保历加通道收窄，处于待变，若向上走高，可带动国指上升。 近日不少细价股显着回落，加上内银股下滑，即使国指只跌不足92点，也有“股灾”的感觉！尤其国指过去十个交易日，当中八日出呈高开低收的阴烛，阴烛日子成交增加，都反映国指在12,000点的沽压大，大市短期易跌难升。国指在11,274点至12,400点区间形成一个大型三角形作整固，若然能放量升破三角形顶部，可以摆脱大市调整压力，可是人民银行降准这利好消息也未能刺激指数向上突破，反而出现大阴烛，若然短期没有较降准更大的利好消息，则国指跌穿三角形的机会更大，届时指数会下试周一支持位11,500点和1月低位11,274点。 即使是股灾，也是有危有机，投资者继续严守止赚蚀位外，也可留意一些盈喜股，如不少证券商看淡的兖煤，可以加入考虑之列，原因并非其为去年业绩发出盈喜，而是憧憬煤价见底。兖煤盈喜通告提及，按中国会计制度，2014年盈利同比增长105%左右，2013年赚12.7亿人民币，去年盈利多赚逾1倍即约26亿人民币。兖煤盈利急升原因是2013年业绩劲差，当年盈利按年下跌65%，当年包括采矿权资产减值损失近21亿人民币和汇兑损失近17亿人民币，今年不再有上述特殊亏损项目，盈利好转是在预期。即使盈喜提及今年录得汇兑收益会影响盈利约10亿人民币，兼且煤炭销售成本大幅下降也影响盈利24亿人民币，刚好抵销煤价下跌令盈利减少约27亿人民币和澳洲矿业税务对冲令盈利减少4亿人民币。

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