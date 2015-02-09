港报财经评论：美就业劲债息升，金融股受惠--信报2月9日

美就业劲债息升，金融股受惠/ 习广思

上周五美国公布较预期强劲的1月份就业数据，令市场有点既惊且喜，喜的当然是证明美国联储局是对的，就业市场持续复苏，怕的是加息会快点来。美股先升后跌，债券、黄金及非美元货币大跌，投资欧亚股市的ETF跌幅较美国股指大，一来是欧罗等非美元货币下跌，二来是忧美国提早加息危及欧亚经济复苏。股市内，资金也轮流“换马”，一直为避风塘的公用股及健康护理股受到抛售，表现较佳的反而是金融类股份，因为可受惠债息回升。

金融股ETF（XLF）升了0.79%，但升幅不及地区银行股ETF（KRE）的1.57%，前者包括了不少大型的跨国金融机构；后者的成分股则是以美国市场为主的地区银行，可见资金担心一旦加息，海外的经济受打击较大。能源股ETF（XLE）因油价上升撑住，只是微跌，地产建造股ETF（ITB）更录得1.78%的升幅，投资者期待就业理想，买楼需求会增加，多于忧虑加息因素，其实地产股本月以来表现不俗。1月美国非农业新增职位为25.7万个，较预期的23.7万个为多，并向上修订了11月及12月的新增职位达14.7万个，令过去3个月平均每月增加的新职达33.6万个，简直是劲到爆，劳动市场的参与率亦增加了0.2%，平均时薪增加2.2%，也算不俗。

美国就业市场改善，对当地经济甚有裨益，其中一个受惠行业为餐饮业，可见2002年之后，美国人外出用膳的支出占可支配收入的比率反覆上升，去年升势进一步加速，不少餐厅股更是升幅可观，新股上市活动频繁。香港上市公司也不妨寻找一些美国消费概念股，以美国收入占公司收入40%或以上的准则进行拣选，较大市值的股份有创科实业 、利丰 、瑞声科技 、伟易达 、敏华控股 。美国10年期债券孳息升上1.958厘，而7至10年的国债ETF（IEF）则跌了1.12%。港元与美元挂鈎，美息升港息也会升，香港银行股有机会跑赢大市，汇控 可能是理想之选。

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美汇突破95.48，大涨小回成定局/ 苏子

上周五美国所公布的1月份就业报告较市场预期佳，结果令市场相信联储局下半年加息已差不多可以成为事实，美元因此应声上升，非美元货币及金价大幅回落。反映美元强弱的美汇指数急升1.1%，上周五以大阳烛升回10天平均线阻力以上收市。留意美汇指数自上周二以大阴烛跌破10天平均线支持收市后，便一直在10天及20天平均线间呈现梅花间竹的反覆走势，由于连日来一直成功力守在20天平均线支持以上，最后更成功收复10天平均线收市，这反映市场经过一轮激烈的好淡争持后，已经由美元看好的投资者重新主宰大市。

配合目前基本面亦有利美元再被炒高来看，预料下周美汇指数较大机会在突破上月29日的95.01高位阻力后，再度挑战今年的95.48高位阻力。一旦顺利突破，预料美元整体走势将继续以大涨小回的模式走高，估计美汇指数自2002年的121.69高位跌至2008年3月的70.70低位的50%反弹目标将会顺利突破，随后朝着2003年8月的99.93高位迈进。

倘若升破此高位，相信届时100心理关口亦未必能发挥到应有的阻力，美汇指数大方向将进一步挑战上述跌幅的61.8%反弹目标。上周五美元的强劲走势成功令金价大幅下挫并返回200天平均线的1,252美元支持以下，幸而急挫至50天平均线附近已见承接。留意金价的50天平均线与20天保历加通道的1,224.20美元底部支持十分接近，而且亦与上月15日瑞士央行宣布把瑞郎与欧罗脱鈎前所造的1,225.80美元低位相若，故金价稍后的反弹若一直乏力升回200天平均线阻力以上，反而更明显跌破50天平均线及上述的通道底部支持收市，将为一个极为恶劣的利淡讯号。若本周金价跌破通道底部支持后成功触发更多沽盘入市，预料本周收市时将有甚高机会进一步跌至20周平均线支持以下，使金价正式步入一个新的下跌浪运行。但本周早段金价若可以明显反弹至200天平均线以上收市，不看好的投资者便要小心市况有变。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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