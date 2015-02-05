重发-汽车产业：中国试行汽车平行进口是为抑制豪车价格--消息

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路透上海2月5日 - 中国将允许非授权渠道经销商出售进口汽车--即平行进口，以限制高端车价格，再次将矛头对准奥迪 、宝马 和奔驰 等海外豪华汽车制造商。

上海自贸区下周将正式试行汽车平行进口，中国政府公开表示，该计划会提高业内竞争，同时给予消费者更多选择。但接近决策层的消息人士表示，这是中国政府意在降低进口车价格的最新措施之一。中国进口汽车价格远高于其他国家。

对于高端车品牌来说，政府公布此次新政之时，恰逢中国市场销量成长放缓、经销商竞争激烈以及当局进行价格垄断调查的大背景。

一位去年参加过非公开研讨会的律师表示，中国商务部以及国家发改委的官员明确表示，希望降低高端进口车价格。

“使平行进口合法化，是政府为改善市场秩序并降低进口车价格，而进行的反垄断动作之一。”他说。这位律师要求匿名，因其未获授权向媒体发言。

在路透看到的电邮版提案中，中国汽车技术研究中心在一年前曾向政府提议将平行进口合法化，“以打破垄断和促进竞争”。

根据上海顾问公司Automotive Foresight，去年高端汽车的销量增加逾五分之一，至160万辆左右，但仍不到中国汽车总销量的10%。奥迪、宝马与奔驰在高端车市场所占份额约为70-80%。

上海外高桥汽车交易市场有限公司的一名管理人员表示，已有超过20家经销商申请加入这项试行计划，透过该计划进口的豪华车售价与正规销售渠道相较，约有10-20%的折扣。

以宝马BMW 650i xDrive敞篷车为例，美国的销售起价为9.79万美元，而在中国的售价可能接近200万元人民币(约32万美元)。这一巨大价差受到中国媒体大肆抨击。中国监管机构去年以价格操控为由，对奥迪的中国公司和菲亚特克莱斯勒 的中国销售子公司处以总共4,600万美元的罚款。

**水货市场**

中国水货车市的存在已有一段时日，主要以天津为中心，中国进口车交易约有半数在此地完成。但由于水货汽车缺乏品质保证以及售后服务，买家一直比较谨慎。

有了这项新计划，情况将有所改观。

IHS Automotive分析师Namrita Chow表示，“(这项试行方案)的主要意义，就是买家现在将能合法拥有保修服务套餐，”不论他们的进口车是购自授权渠道，还是非授权渠道。

分析师表示，由于目前不清楚有哪些车型将被归入平行进口方案，因此很难衡量它对车价的可能影响程度。