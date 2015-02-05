《路透晚报》--2月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：普降存准率0.5个百分点，释放流动性以缓解经济下行压力

中国央行周三宣布普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

--中国铁路：中国铁路设备出口面临机遇，将多措并举促出口--商务部

中国商务部周四表示，考虑到全球铁路市场容量在2018年有望达1,900亿欧元，中国铁路设备出口面临难得机遇，将加快标准国际化建设、加强境外营销网络建设、拓宽外汇利用渠道支持中国铁路相关企业走出去。

--中国房地产：降准降息组合效应将持续显现，地产库存压力料缓解--中指院

中国央行周四起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点。中国指数研究院发布报告认为，历来经验看货币政策对房地产销售的影响最为直接，降准降息组合效应将持续显现，房地产库存压力将缓解。

--台湾数据：1月CPI年减0.94%创逾五年最大跌幅，央行升息时点料延后

台湾1月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.94%，创逾五年最大跌幅，主因油料费大跌、以及1月电价回馈。分析师认为，通膨无虑，央行升息的预期时点在延后当中。

【金融】

--《财经洞察》中国央行闪电发布公开市场操作结果，意在信息传导更公正

作为全球第二大经济体，中国央行货币政策对金融市场影响力举足轻重，相应的政策传导机制也就要求更加公开、透明、迅速。值得赞誉的是，周四公开市场操作结果的公开发布时间创出史上最快，显示中国央行积极回应市场要求，公开市场操作的市场化能力进一步提升。

--银行观点：中国央行降准意在稳增长，人民币宽松措施料陆续有来--中银香港

中国央行周三宣布普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准。中银香港经济研究员柳洪周四表示，本次释放流动性的力度较以往单次降准为大，央行的意图在稳增长，而非加入近期12国央行减息挑起的货币战。

【固定收益】

--《分析》中国降准后逆回购量缩价平，央行开闸放水但稳意仍在

中国央行公开市场本周连续三周净投放，不过在周三晚间央行意外宣布降准后，周四的逆回购操作量缩且价平。分析人士认为，外汇占款投放进一步减缓，降准大幕拉开以补充基础货币供应之不足，不过公开市场仍稳字当头，显示央行亦不愿释放过于宽松的政策信号。

--中国债市动态：降准靴子落地买气升温IRS普降，机构谨慎预期不减跌幅有限

中国银行间市场周四早盘现券收益率及IRS普降，其中短券跌幅逾10基点。交易人士表示，央行降准靴子终落地，流动性宽松推动买气升温，但此前机构对宽松政策已有一定预期，惟时间点略感意外，现券表现相对较为理性，随后收益率小幅反弹近3-5基点。

--中国货币市场：降准后主要回购利率下行，逆回购持稳跨节资金态度谨慎

中国央行下调存款准备金率后，银行间资金市场周四主要回购利率均走低，幅度在10个基点(bp)上下。交易员称，降准资金即日释放，有望推动七天以内等短期资金价格继续回落。

--中国新债：国开行下周二将招标增发至多290亿元五期债，期限1-10年

中国国家开发银行周四公告称，将于下周二(2月10日)招标发行五期固息债，总额不超过290亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

【外汇】

--中国汇市：央行全面降准引人民币跳水，但难言贬值通道就此开启

中国人民币兑美元即期周四早盘跳空走低，因央行全面降准打压人民币中间价下行。尽管市场预期中国降准周期打开，但交易员普遍认为，即期汇率后市关键还看中间价牵引，今日境内外市场整体表现较为稳定，目前还不能断言人民币就此开启趋势性贬值通道。

--路透调查：亚洲宽松政策预期损及亚币人气；人民币空仓近10个月最高

周四公布的路透调查显示，外界益发预期亚洲将有一波货币宽松政策，这使得过去两周亚洲货币的人气受损，中国人民币空仓来到近10个月高位。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指高开低走收跌1.2%，降准效应昙花一现大盘持续调整

中国股市沪综指周四收跌1.18%。分析师指出，央行降准对大盘的刺激效应有限，股指高开低走持续调整。由于蓝筹股估值目前基本处于历史中枢位，相比H股市场仍存在一定溢价，缺乏明显的估值吸引力，近期投资者情绪持续降温，料后市仍将维持调整格局。

--中国钢铁：今年粗钢产能可能高位增长，钢材市场依然弱势运行--工信部

中国工业和信息化部周四发布2014年钢铁行业运行情况和2015年展望的报告称，今年全国粗钢产能规模仍有高位增长的可能，钢材供过于求的现状难以好转、钢材价格仍将地低位徊、钢厂盈利状况难言乐观，钢材市场将依然弱势运行。

--中国金属：国内废铜需求降低，料拖慢铜产量增长步伐

行业消息人士认为，由于铜价下滑导致使用废铜生产的利润率降低，中国铜生产企业对这一原料的需求正在降低，这可能拖慢今年中国精炼铜产量的增长。

--汽车产业：中国试行汽车平行进口是为抑制豪车价格--消息

中国将允许非授权渠道经销商出售进口汽车--即平行进口，以限制高端车价格，再次将矛头对准奥迪、宝马和奔驰等海外豪华汽车制造商。

--中港个股：中国工商银行推出个人账户基本金属和账户农产品交易业务

全球市值最大银行--中国工商银行周四表示，该行于近日对个人投资者推出了账户基本金属和账户农产品交易业务。工行是国内第一家推出此类投资产品的商业银行。

--中港个股：万科1月销售额同比下滑16%至232亿元，近期新增七个项目