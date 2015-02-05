中国股市：沪综指早市收盘缩减涨幅至1%，降准提振但市场仍趋谨慎

路透北京2月5日 - 在中国央行全面降准后，股市沪综指周四大幅高开逾2%后逐渐缩窄涨幅，至早盘收市升1%。分析师表示，下周新股集中发行申购将冻结较多资金，目前场内观望气氛较为浓厚，加之市场此前对降准已有预期，政策的边际效用呈现递减效应，料后市将以宽幅震荡为主。

沪综指 早盘收报3,205.55点，涨31.42点或0.99%；该指数开盘则劲升2.43%。上证A股早盘成交2,065亿元人民币，上日全天成交2,899亿元。

“这次降准在一定程度上是验证利好，基本上是符合预期，所以说对市场的推动力度不会像前期那么强。”首创证券策略分析师邵帅称。

中国央行周三宣布普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

邵帅并提到，下周将有24只新股密集发行，短期还不是资金全面回流入场的好时点，想马上推大盘股突破区间震荡可能也不是一个好的时机。

他认为，降准主要是对冲短期资本外流造成的货币供给缺口，并非完全刺激经济措施；不过短期有望缓解新股发行和春节期间的流动性压力，对市场底部形成支撑。