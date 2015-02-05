新闻稿：拉美地区受中国增长放缓的影响不一，但较为有限--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供，为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。)

纽约，2015年2月4日— 穆迪投资者服务公司在一份最新报告中表示，中国增长放缓对拉美地区的影响各异，总体上较为有限。具体到国家而言，对中国出口占GDP 7%的智利受影响最大，同时该地区一些大宗商品行业也受到冲击，例如采矿。

不过，总体而言，拉美地区受中国GDP增长放缓的影响不大，因为对中国的总体出口仅占该地区GDP的2%左右，为新兴市场的最低水平。 穆迪的基础假设是中国2015-16年经济增速降至 7%。在题为“Latin America: Vulnerability to China Growth Slowdown Vary by Sector”的报告中，穆迪还分析了增速仅为5%的压力情景，不过这一情景出现的可能性极小。

穆迪董事总经理/主权部首席经济学家Lucio Vinhas de Souza表示：“在我们的基础情景和其它情景假设下，拉美地区总体上受中国增长减缓的影响较小，因为中国经济通过贸易和金融渠道传导的影响十分有限。”

无论在哪种情景下，智利受到的冲击都是最大的，因为智利对中国出口占其GDP的7%，为拉美地区最高水平，其次为委内瑞拉、乌拉圭、 秘鲁和巴西，这些国家对中国出口占GDP的比例都达到了2.4%或以上。穆迪指出，委内瑞拉和厄瓜多尔还获得了大量来自中国的优惠贷款，相当于其GDP的10%以上，这是另一个可能受到影响的领域。

从企业领域来看，穆迪指出拉美地区基本金属和铁矿石出口受到的冲击最大。中国占到全球铝、铜、镍和锌需求的40% 以上。中国增长放缓对智利和秘鲁矿业公司的影响尤为明显。

若中国增长步伐放慢，纸浆需求增长也会减缓，这是因为中国是全球最大的纸张生产国，纸张需求的增长趋势往往与GDP增长一致。不过，拉美纸浆厂商的成本较低，并在业内占据领先地位，这为其提供了应对行业下行周期的较强缓冲空间。