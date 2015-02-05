路透基点：2015年中国银团贷款市场料由基建及并购融资推动成长

路透香港2月5日 - 随着中国面临经济放缓、人口迅速城镇化、以及 经济结构变化的挑战，项目融资及企业并购活动料将推动2015年中国联贷 市场成长。 中国银行公司金融部门副总经理李芒指出，中国将会推动城镇化，政 府也在提出一项三年计划，要逐步将中国转型成为一个技术型产业经济。 他周三在香港出席亚太区贷款市场公会(APLMA)的全球贷款市场峰会时提 出上述看法。根据汤森路透资料，中国银行是中国第二大放款银行。 基础设施贷款占2014年中国联贷市场大宗。根据汤森路透LPC资料，2 014年亚洲项目融资市场之中，中国占了三分之二以上，金额约790亿美元 ，上年为724.5亿美元。 中国为日本以外亚洲地区最大联贷市场。2014年联贷金额创1,410亿 美元新高，较上年的1,168.5亿美元增加20%以上。 中国海外并购活动亦料将延续去年盛况。较大的案子包括：东风汽车 8.3亿欧元一年期过桥贷款，用来收购标致雪铁龙的14%股份，以及光汇石 油(控股)有限公司已通过一笔五年期6亿美元贷款，用于支持收购Anadark o Petroleum在中国渤海湾的油田区块。 中国银行银团贷款部门负责人Xiaozhuo Wang指出，中银计划今年拿 下50笔以上并购贷款，完成价值100亿美元交易，重点放在海外并购案。 Wang表示，中国企业将有更多跨国收购，这将为银团贷款市场带来巨 大潜力。 **前路挑战** 但互联网金融公司积极欲分一杯羹，令中国银行业者面临激烈竞争。 Wang指出，环境很艰难，互联网金融及其他融资管道，正在吸引存款 及资金流出中资银行。 阿里巴巴与天弘基金合作的余额宝推出后，在九个月时间内吸引逾8, 100万用户及5,000亿元人民币。阿里巴巴的对手腾讯及百度也推出类似的 金融产品，以善用旗下广大用户资源。 竞争加剧的现实，迫使银行业者适应新环境。 李芒表示，目前看重的是品质及效率，而不是规模及数字。 Wang指出，虽然贷款发行初级市场在中国很普及，但次级市场还有很 大成长空间，借款方并不熟悉这个领域，需要更多教育。(完) (编译 蔡美珍；审校 王颖/张若琪)