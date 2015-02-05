《分析》中国降准后逆回购量缩价平，央行开闸放水但稳意仍在

* 央行降准后逆回购操作量缩价平

* 降准意在补充基础货币缺口

* 公开市场稳字当头，不愿释放过于宽松信号

* 引导融资成本下行，逆回购利率有下调空间

* 春节前仍有IPO扰动，公开市场仍将动态调节

作者 边竞

路透上海2月5日 - 中国央行公开市场本周连续三周净投放，不过在周三晚间央行意外宣布降准后，周四的逆回购操作量缩且价平。分析人士认为，外汇占款投放进一步减缓，降准大幕拉开以补充基础货币供应之不足，不过公开市场仍稳字当头，显示央行亦不愿释放过于宽松的政策信号。

他们并指出，人民币在外汇市场的贬值压力，以及下周新股IPO密集申购令短期资金面承压，可能使央行暂缓调低逆回购利率的步伐；但考虑到引导融资成本下行仍是货币政策主要目标之一，逆回购利率未来应有下调空间。

“ (逆回购利率持稳)这样的话市场就不会觉得很松，至少会让大家有这种感觉。”澳新银行中国经济师周浩称。

中国央行周三宣布普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

南京银行金融市场部研究员王强松谈到，目前人民币汇率下行压力较大，央行可能也是为了缓和这波贬值趋势。如果降准后，利率马上跟着下来，可能会加大贬值的压力，央行应该是希望能有一个平稳的过渡。

央行公开市场今日进行了300亿元28天期逆回购操作，中标利率继续持稳于4.80%，本周二则进行了共900亿元的七天期和28天期逆回购；据此计算，本周公开市场净投放资金900亿元，较上周的550亿元续增逾六成。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/nej93w

**降准将成补充基础货币主渠道**

随着外汇占款增长难以为继甚至步入趋势性减少，中国的基础货币投放亟需新的来源，而未来降准将成为补充基础货币的主渠道。

央行研究局首席经济学家马骏表示，中国面临的国际收支情况已较过去有了很大的变化，目前虽然经常项目还有顺差，但资本与金融项目已经出现逆差，外汇占款变化已经不再是创造基础货币的主要渠道。

他指出，换句话说，由于央行已基本退出对外汇市场的常态式干预，外汇占款已经不是一个投放长期流动性的来源，因此必须使用其他流动性投放渠道和工具。在这个背景之下，有必要通过降准来提高货币乘数，并配合其他货币政策工具，来保持广义货币的合理增速和适度的流动性水平，保证贷款和社会融资规模的平稳增长。

他并称，宏观经济条件的变化也要求央行通过预调微调来维持稳健的货币政策，保持政策的松紧适度，起到稳增长的作用。最近一段时间实体经济面临的下行压力较大，比较有代表性的指标包括继续走低的PMI指数和继续减速的房地产投资等；通胀率持续走低，实际利率面临上行压力。

中国2014年全年及四季度资本和金融项目双双录得历史最大规模逆差，这即显示过去半年多强势美元导致的跨境资金流出压力不容小觑，亦与中国主动对外输出资本的长期战略选项有关。

周浩谈到，央行此次降准，可能是因为看到了尚未出炉的广义货币供应量M2和CPI(居民消费价格指数)等数据较差；而央行对政策出台的考量，更主要考虑的应该还是货币总量控制的问题，如果总量太低了就要加，另外此前一些定向宽松的政策效果可能不太明显也是原因之一。

王强松亦认为，之前降息后效果并不是太好，央行可能尝试使用一下数量工具，观察一段时间后，再使用价格工具，交替使用以增强政策效果。

不过一商业银行研究人士蔡浩则表示，央行会允许人民币适度贬值，但不会让它形成贬值预期，降准和降息理论上都会加重人民币贬值压力，再加上强势美元的回归，将加大人民币币值稳定的难度；从这个角度说，宽松的盛宴难以在中国显现。

他进一步指出，货币政策宽信贷的导向不变，只是本次降准资金的释放，短期恐怕更多还是会流向以股市和债市为代表的资本市场，经济难有明显改善。中期随着债市收益率吸引力降低，宽信贷预期慢慢实现，届时债市收益率可能会迎来一波大的反弹。

周浩认为，如果此次降准资金未能有效流入实体经济，而是很大部分流向资本市场，可能会令央行对后续宽松政策的出台更为谨慎。

中金公司固定收益研究团队的报告称，预计这次降准的效果是明显的，至少市场确认央行货币政策处于放松通道当中，对流动性改善的预期增强有助于改善资金供需关系。预计降准后，超储率回升到2.5%-3.0%的相对宽松状态。未来一段时间，长期限和短期限回购利率的利差有望重新缩小；七天回购利率的中枢水平回到3.5%下方。

北京时间11:59，银行间市场七天期质押式回购加权利率 报4.4101%，较上日收盘加权利率4.5399%下滑近13个基点(bp)。

**春节前公开市场仍将动态调节**

央行本次降准时机选在春节前，对缓和季节性资金波动也有所考虑，不过由于下周大批新股IPO就将登场，对资金面形成叠加扰动，如果届时流动性承受的压力仍过大，公开市场应还会及时进行动态调节。

中金公司固定收益研究团队指出，每年春节前由于走款需求较大，资金面都会比较紧张，加上下周24只新股集中申购，冻结资金或近2万亿元。

马骏也谈到，春节前需要投放的现金量很大，会出现较大的流动性缺口，有必要搭配使用降低准备金率和公开市场操作等手段来保证流动性的供节。

王强松认为，春节前夕下周又面临IPO的冲击，市场资金利率可能还有冲高，届时再看逆回购利率会不会下调以引导市场利率下行，尽管逆回购利率暂维稳，“但是（引导利率下行）这个趋势是不可能变的，这也是央行工作的重点。”

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

中国央行周三最新表示，于2014年11-12月通过MLF向大型商业银行和部分股份制商业银行累计投放基础货币3,750亿元。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 900

（周四） 300

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 300

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