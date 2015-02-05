《国际主要央行公开市场操作一览》--2月5日

路透上海2月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)在1月的政策会议后表示，随着就业强劲增长，美国经济正以“稳健步伐”扩张，暗示联储仍准备在今年升息。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。

去年10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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2/4 隔夜逆回购 -1,456.50 0.05%

2/3 隔夜逆回购 -1,420.06 0.05%

2/2 隔夜逆回购 -1,329.13 0.05%

1/30 三天逆回购 -1,908.42 0.05%

1/29 隔夜逆回购 -1,487.84 0.05%

《本周主要新闻》

--根据媒体报导，美联储主席叶伦在与民主党参议员会晤时，就美国经济提供了乐观的评估，但她也提及来自海外的风险。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/3 七天期反向交易 1,517.68 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，从而把向银行业提供融资的负担转移到了希腊央行身上，并使希腊陷入孤立，除非该国达成新的改革协议。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 180,080

上周三 184,170

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当期变化 -4,090

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，从未说过恰好在两年时间内实现通胀目标，也从未说过恰好在两年时间内退出QE。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行4,785亿台币存单，与当日存单到期金额4,783.50亿台币相较，存单发行余额增1.5亿台币。

--台湾央行周二公布，共发行1,838.5亿台币存单，与当日存单到期金额1,839亿台币相较，存单发行余额减0.5亿台币。

--台湾央行周一公布，共发行6,533.8亿台币存单，与当日存单到期金额6,759.8亿台币相较，存单发行余额减226亿台币。 (完)