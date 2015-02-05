银行观点：中国准备金率步入下山道，今年还需人民币贬值--兴业银行

路透北京2月5日 - 中国央行周三祭出"雪藏"近三年的全面降准工具，中国兴业银行 首席经济学家鲁政委最新研究报告指出，降准是政策对PMI跌破50后每次必有的常规反应，根本因素是全球货币政策分化。准备金率步入下山道，降准还需贬值。

报告并称，人民币有效汇率高估是造成中国经济“脱实向虚”、企业和政府高负债的根源。从修正有效汇率高估的理想角度来说，人民币的贬值幅度不应该小于美元升值的幅度。预计今年人民币对美元贬值在5%左右，这一幅度预计仍低于2015年美元升值的幅度，这意味着人民币有效汇率仍会继续升值，经济仍会因此而受到抑制。

以下为报告要点摘录：

2月4日晚，人民银行决定普降金融机构法定存款准备金率，同时对农发行定向降准。直接触发因素：PMI跌破50。

刚刚公布的1月官方PMI跌破50，显示了经济下滑压力较大。在2005年1月以来有公开的PMI数据的历史上，PMI跌破50荣枯线有4个时间段：第一个时间段是 2008年金融危机（2008年7月首次跌破，持续了7个月），第二个时间段是2011年11月，第三个时间段是2012年8月，第四个时间段是2015年1月，后面三次都没有持续而仅仅只有1个月。

从以往政策对PMI跌破50后的反应来看，降准属于每次必有的常规反应。2008 年那一段时间是在2008年9月先降息、然后降准，11月继续降息、降准，12月再度降息、降准；2011年11月刚刚跌破50，央行即在11月30日宣布降准；2012年8月跌破50后，虽然央行随后并没有采取行动，但此前的6月和7月却已连续两次宣布降准。因而，对PMI破50来说，降准几乎成为了政策当局安抚的标准动作。

根本因素：全球货币政策分化。虽然国内经济早已有放松政策的需求，但过去却一直受到“大放水”之类舆论的误导，暂停了“全面”政策而选择了所谓“定向”措施。但是，随着全球经济格局呈现美国一枝独秀，全球面临通缩的困扰，各个经济体的政策和货币不得不与美联储和美元脱钩。这正是最近三周以来，全球主要央行纷纷推出量宽或降息措施的主要原因。这种潮流，强化了中国政策当局的紧迫感，也降低了执行“全面”政策的心理成本。

趋势研判：准备金率步入下山道。在当年法定存款准备金率节节上升之时，周小川行长曾表示：要为流入的国际资本建立一个“池子”，而这个“池子”就是法定存款准备金率。那么，如果我们对于未来美元总体走强的判断没有分歧，那么，美元的走强意味着央行外汇占款已经周期性见顶， 随着未来美元的继续回升，外汇占款的继续下降，作为其一个硬币的另一个方面，我国的法定存款准备金率必须趋势性下降。

政策建议：降准还需贬值。我们此前的多部分析报告均显示：人民币有效汇率高估是造成中国经济“脱实向虚”、企业和政府高负债的根源。而本轮危机全球主要经济的复苏的经验也显示：谁先贬值谁先复苏！而根据2013年G7确定的规范，在基于国内经济形势而采取国内政策所带来的贬值，是可以被国际社会接受的。因此，我们应该抓住这次降准的有利时机，让市场驱动人民币对美元贬值。从修正有效汇率高估的理想角度来说，人民币的贬值幅度不应该小于美元升值的幅度。