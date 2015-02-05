《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月5日

路透上海2月5日 - 中国央行公开市场本周连续三周净投放，不过在周三晚间央行意外宣布降准后，周四 的逆回购操作量缩且价平。分析人士认为，外汇占款投放进一步减缓，降准大幕拉开以补充基础货币供应之不 足，不过公开市场仍稳字当头，显示央行亦不愿释放过于宽松的政策信号。 他们并指出，人民币在外汇市场的贬值压力，以及下周新股IPO密集申购令短期资金面承压，可能使央行 暂缓调低逆回购利率的步伐；但考虑到引导融资成本下行仍是货币政策主要目标之一，逆回购利率未来应有下 调空间。 以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +1,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/31-2/6 -- -- -- -- 1,200 300 +900 ------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/24-1/30 -- -- -- -- 1,050 500 +550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/17-1/23 -- -- -- -- 500 -- +500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/10-1/16 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/5-1/9 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/1-1/4 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)