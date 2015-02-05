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亚洲 | 2015年 2月 5日 星期四 13:55 BJT

《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月5日

路透上海2月5日 - 中国央行公开市场本周连续三周净投放，不过在周三晚间央行意外宣布降准后，周四
的逆回购操作量缩且价平。分析人士认为，外汇占款投放进一步减缓，降准大幕拉开以补充基础货币供应之不
足，不过公开市场仍稳字当头，显示央行亦不愿释放过于宽松的政策信号。
    
    他们并指出，人民币在外汇市场的贬值压力，以及下周新股IPO密集申购令短期资金面承压，可能使央行
暂缓调低逆回购利率的步伐；但考虑到引导融资成本下行仍是货币政策主要目标之一，逆回购利率未来应有下
调空间。       
        
    以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +1,950  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/31-2/6      --       --         --        --       1,200     300         +900  
    -------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/24-1/30     --       --         --        --       1,050     500         +550  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/17-1/23     --       --         --        --         500     --          +500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/10-1/16     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/5-1/9       --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/1-1/4       --       --         --        --        --       --             0
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。(完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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