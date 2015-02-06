台湾债市：柜买中心年中将提报告，期降低公债标售截标频率--官员

路透台北2月6日 - 肩负台湾公债次级市场兴衰职责的柜台买卖中心两位不愿具名的官员表示，柜买中心将于今年中向负责公债发行的财政部提出建议报告，希望降低国库在公债标售动辄出手截标的频率，以确保台湾公债初级与次级市场的健康发展。

柜买中心一官员对路透称，近期国库截标次数密集，今年以来的三次标售中，就有两次出手截标。公债交易商多反映已不敢在发行前交易(when-issued)期间进场；此外，截标后造成流动筹码变少，对次级市场的交投相当不利。

“我们会找美、欧与日本的做法给他们(财政部)参考，采不采行还在于他们。”该官员说。

他并表示，报告中将详细介绍成熟国家标售公债时底标该如何订定、从标售到截标程序等的流程。

财政部去年下半年以来，在公债标售时频频出手截标。整条公债殖利率曲线，自短端的两年券到长端的30年券无一不截。今年以来的三次标售，国库即截了两年及20年期公债。