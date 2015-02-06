台湾债市：柜买中心年中将提报告，期降低公债标售截标频率--官员

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯坚持今年再升息两到三次的观点，称就业报告“令人鼓舞”
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路透台北2月6日 - 肩负台湾公债次级市场兴衰职责的柜台买卖中心两位不愿具名的官员表示，柜买中心将于今年中向负责公债发行的财政部提出建议报告，希望降低国库在公债标售动辄出手截标的频率，以确保台湾公债初级与次级市场的健康发展。
柜买中心一官员对路透称，近期国库截标次数密集，今年以来的三次标售中，就有两次出手截标。公债交易商多反映已不敢在发行前交易(when-issued)期间进场；此外，截标后造成流动筹码变少，对次级市场的交投相当不利。
“我们会找美、欧与日本的做法给他们(财政部)参考，采不采行还在于他们。”该官员说。
他并表示，报告中将详细介绍成熟国家标售公债时底标该如何订定、从标售到截标程序等的流程。
财政部去年下半年以来，在公债标售时频频出手截标。整条公债殖利率曲线，自短端的两年券到长端的30年券无一不截。今年以来的三次标售，国库即截了两年及20年期公债。
受国库出手截标等诸多不利因素影响，台湾公债次级市场交易量已明显萎缩。据柜买中心统计资料显示，今年截至1月23日为止，买卖断交易日均值仅429.94亿台币，仅剩过往高峰时期约十分之一。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
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