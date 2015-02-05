中国行业：今年粗钢产能可能高位增长，钢材市场依然弱势运行--工信部

路透北京2月5日 - 中国工业和信息化部周四发布2014年钢铁行业运行情况和2015年展望的报告称，今年全国粗钢产能规模仍有高位增长的可能，钢材供过于求的现状难以好转、钢材价格仍将地低位徊、钢厂盈利状况难言乐观，钢材市场将依然弱势运行。

工信部网站刊登的新闻稿称，2014年，钢铁行业化解产能过剩初见成效，企业效益有所好转，节能减排取得新进展。由于下游需求减弱，钢材价格大幅下跌，企业资金紧张凸显等，全行业仍处于转型升级的“阵痛期”，企业面临的生产经营形势依然严峻。

报告指出，中国经济发展步入新常态，产业结构调整和优化速度将加快，但国内投资增速下滑，钢铁下游需求短期难有较大改观。

钢铁产能惯性增加，化解产能过剩任重道远。截至2014年底，中国粗钢产能已达11.6亿吨。虽然去年黑色金属冶炼及压延业投资下降5.9%，但仍处于相对高位，钢铁工业新开工项目仍有2,037个，同时考虑前期建设项目产能的惯性增长，2015年全国粗钢产能规模仍有增长的可能。

此外，新环境保护法实施，钢铁企业环保压力将加大，初步估算吨钢环保投资需增加13%，吨钢运营费用约增加200元，较实施前增加40%左右。

出口退税政策调整，钢材出口略有下降。2015年中国取消含硼钢出口退税将在一定程度上抑制低附加值钢材产品出口，但与日、韩、德等发达国家相比，中国钢材具有价格优势，国内过剩产能会积极寻求出口，预计2015年中国钢材出口总量仍将维持在较高水平。

数据显示，由于生产成本大幅降低，钢铁企业盈利有所好转。2014年，铁矿石、煤炭等大宗原材料价格降幅大于钢材价格，钢铁企业总体经济效益有所起色。重点统计钢铁企业2014年实现利税1,091亿元人民币，增长12.2%；盈亏相抵后实现利润304亿元，增长40.4%。但行业销售利润率只有0.9%，仍处于工业行业最低水平。

报告提到，新常态下中国钢铁工业发展中的突出问题包括产能依然过剩，企业效益两极分化，从企业效益看，重点大中型企业中实现利润前20名企业总体盈利280亿元，占行业利润总额的92%；亏损企业19家，累计亏损116亿元，企业盈利水平两极分化严重。

企业财务状况未得到有效改善，银行抽贷、融资贵问题突出，产业集中度降低，同质化竞争进一步向高端产品蔓延，出口产品大幅增加，引发贸易摩擦冲突加剧，以及地条钢、无票销售现象扰乱钢材市场，市场公平竞争亟需解决。（完）

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