银行观点：中国央行降准意在稳增长，人民币宽松措施料陆续有来--中银香港

路透香港2月5日 - 中国央行周三宣布普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准。中银香港 经济研究员柳洪周四表示，本次释放流动性的力度较以往单次降准为大，央行的意图在稳增长，而非加入近期12国央行减息挑起的货币战。

他并指出，鉴于中国经济今年开局不利，上半年经济下行压力较大，CPI和PPI易跌难涨，企业的融资成本不降反升，预计本次降准只是央行放松货币政策的第一步，年内降准、降息及定向宽松措施将陆续有来，利率及企业融资成本有望降低。

以下为其评论报告摘要：

可产生降低市场利率的效果：

本次降准将释放超过6,000亿元人民币的长期流动性，将一定程度上缓解春节前市场资金紧张的局面。近期人民币贬值压力加大与Shibor利率水平上升同时发生，显示资金流出，外汇占款减少，市场资金持续偏紧。本次降准较逆回购、常备借贷便利、中期借贷便利(MLF)等释放短期流动性工具，对缓解近期资本市场资金面紧张局面效果更佳。预计Shibor利率将受抑制，可望下行。

可发挥稳增长、防通缩的作用：

一是全面降准可使银行服务实体经济的能力得以提升。商业银行运营资金的规模扩大，收益提高，不仅会显着增强总体金融实力和风险抵御能力，而且可抑制利率市场化改革带来的利率上行压力，降低实体经济的借贷成本。

二是从2014年的二次定向降准的效果看，本次定向降准能引导尚未纳入降准范围的金融机构，加大对“三农”、小微企业的信贷投放力度，将一定程度上缓解“三农”、小微企业融资难、融资贵的局面。三是降准之后房地产市场和股市将受惠，可产生一定财富效益。

打开了人行降准通道：

年内人行有机会再降准两次，各0.5个百分点。一是当前大型金融机构、中小型金融机构的法定存款准备金率分别为20%和16.5%，本次降准之后，分别为19.5%和16%，在过去十年里都属明显偏高水平。

二是中国推进利率市场化改革。与利率市场化国家相比，中国降准空间非常大。美国对不超过850万美元的净交易存款免征准备金；对850万至4,580万美元的存款，准备金率为3%；对高于4,580万美元的存款，准备金率才达到10%。日本的存款准备金率分为四个档次，最高档次的准备金率也只有1.2%。欧元区、英国、墨西哥、波兰等经济体的法定存款准备金率都不足5%。

三是人行过去30年运用法定存款准备金率的次数较多，如在2006年7月至2012年5月间，共动用法定存款准备金率38次，说明使用数量型工具稳增长在中国行之有效。

降准之后降息不远：

理据一是稳增长、防通缩，特别是PPI为-3.3%并呈下行趋势，迫切需要降息降低企业融资成本。二是人行运用货币政策工具的经验显示，人行往往在动用存款准备金率工具之后，会动用价格型工具，如2012年3次下调存款准备金率之后，6月、7月连续两次降息。三是降息还有空间。当前贷款基准利率5.6%，1年期定存利率2.75%并上浮1.2倍，与世界主要经济体的货币相比，利差超过2.5%，有降息收窄利差的必要。预计人行年内实施不对称性降息一次。

降准之后人民币兑美元有贬值压力，但空间有限：

一般来说，货币政策宽松，如降准、减息以及实施定向宽松措施应加大本币的贬值压力。但是，人民币兑美元的汇率走势略有不同，需要服务于国家的两大战略发展。一是人民币国际化战略，人民币正迈向国际储备货币，年底有望加入特别提款权(SDR)货币篮子。二是“一带一路”战略，这既是经济发展战略，又是共同建设国际合作的大战略。

两大战略的连接点在人民币汇率。这就决定了人民币不宜参与全球货币战，实施贬值。另外，为防止资金大规模外流引发金融经济风险，也需要保持人民币汇率基本稳定。人行对汇率的态度将会通过人民币兑美元汇率中间价来体现。在岸人民币汇率(CNY)受2%的日波动幅度限制，只能在中间价上下2%的区间波动。CNY的变化趋势实质上是受人民币汇率中间价影响。因此，中国货币政策放松后，人民币贬值的空间将有限。