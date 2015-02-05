《路透晚报》--2月5日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：希腊疑虑及油价走软打压日经指数收跌1%，索尼股价飙升

日本股市日经指数周四收跌，因欧洲央行对希腊债务问题采取强硬态度，及油价再度下跌，但索尼调高财测后股价飙升。日经指数收跌1%，至17,504.62点；东证股价指数跌0.5%，至1,410.11点；JPX日经400指数跌0.6%，至12,778.26。

--中国股市：沪综指高开低走收跌1.2%，降准效应昙花一现大盘持续调整

中国股市沪综指收跌1.18%。分析师指出，央行降准对大盘的刺激效应有限，股指高开低走持续调整。由于蓝筹股估值目前基本处于历史中枢位，相比H股市场仍存在一定溢价，缺乏明显的估值吸引力，近期投资者情绪持续降温，料后市仍将维持调整格局。

沪综指收报3,136.53点，跌37.60点或1.18%，今日该指数高开于3,251.21点，为当日最高点；上证A股今日成交3,479亿元人民币，上日为2,899亿元。

--香港股市：延续升势，受内地央行降低存款准备金率支撑

香港股市收高，盘中较为波动，上日中国央行下调了存款准备金率。分析师表示，虽然港股收高，但获利了结是今日盘中交投的一大特点，因担忧中国经济增长放缓，投资者削减投资敞口。恒生指数上涨0.4%，收报24,765.49点。恒生国企指数上涨0.2%，收报11,789.19点。

--汇市：德国数据扶助欧元小涨，部分扳回希腊问题造成的跌幅

欧元周四在德国数据公布后小涨，扳回上日的部分跌幅。欧洲央行周三突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，导致欧元下挫。欧元扳回部分跌幅报1.1366美元，较纽约尾盘上涨0.3%，但仍远低于周二在空头回补提振下触及的近两周高点1.1534。

--欧元债市：低评等欧元区公债收益率上升，因欧洲央行向希腊施压

欧元区较弱国家借款利率有所上升，之前欧洲央行称将不再接受希腊公债作为融资抵押，从而将这一包袱甩给希腊央行。意大利及西班牙10年期公债收益率各上涨4个基点，分别报1.59%及1.47%。

--国际油市：油价进一步下跌，上日因美国石油库存忧虑而重挫

油市进一步下跌，上日油价重挫，因美国石油库存触及纪录高位，中止了此前四天的涨势。0906GMT时，布兰特3月原油期货下跌0.32美元，至每桶53.84美元，稍早曾触及55美元。美国3月原油合约下跌0.3美元至每桶48.14美元，稍早曾在49美元上方交投。

--全球金市：希腊情势不确定性支撑现货金连二涨，观望美国就业数据

现货金连续第二个交易日上扬，受希腊情势不确定性及中国央行降准消息支撑。但金价大致维持窄幅区间波动，因周五将有美国非农就业数据，可能为美国今年升息时间提供线索。0908GMT，现货金报每盎司1,265.70美元。

--金属期市：期铜下滑，交易商在中国央行全面降准后了结获利

伦敦期铜从上日触及的两周高位回落，因预期中国放松政策而买入期铜的交易商，在中国央行全面降准后了结获利。0911GMT，LME三个月期铜下跌2.05%，报每吨5,588美元。上海期货交易所4月期铜合约下跌0.6%，报每吨41,000元人民币。

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