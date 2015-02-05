欧元债市：低评等欧元区公债收益率上升，因欧洲央行向希腊施压

在欧洲央行这项出乎意料决定前，希腊新政府曾向欧洲央行喊话，希望协助希腊银行业者得以继续运作。

欧洲央行此举对希腊财长瓦鲁法基斯是一大打击，他周四稍晚预定会见德国财长。德国为欧盟财长会议准备的一份文件表明，德国希望希腊撤回一些承诺，包括调高最低薪资、中止出售国家资产、重新雇用遭裁员的公务员及重新发放贫穷退休族耶诞奖金。

意大利 及西班牙10年期公债收益率 各上涨4个基点，分别报1.59%及1.47%。

“我不禁认为必须作出最多让步以达成协议的那一方将是希腊政府，因为我认为德国总理梅克尔只有强硬立场一途，”LNG Capital分析师Gary Jenkins称。“但我没料到欧洲央行会这么快扣下扳机。”

德国10年期公债收益率 跌3个基点，至0.34%。(完)

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