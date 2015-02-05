欧洲金融：欧洲央行发放紧急流动性援助应有严格标准--管委魏德曼

路透法兰克福2月5日 - 欧洲央行管委会成员兼德国央行总裁魏德曼接受一家德国报纸采访时称，欧洲央行在向银行业者发放紧急流动性时应当有严格的标准，对希腊金融行业进一步施压。

欧洲央行周三突然停止接受希腊债券作为获得紧急流动性援助(ELA)的抵押品，从而将向希腊银行业提供财务支持的重担转移到该国央行的肩上，并且使希腊陷入孤立境地，除非该国达成新改革协议。

“ELA应当只是向有偿付能力的银行提供短期资金，”魏德曼接受德国股市日报采访时表示。

“我认为，ELA应当适用严格标准。如果ELA影响到金融稳定，那么政界人士必须担负起他们的责任，”他说。