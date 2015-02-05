更新版 1-《中国债市每日综述》现券收益率先跌后涨，降准利好兑现暖意难留

* 现券收益率先跌后涨，至尾盘跌幅几被抹平

* 利率互换较降准前仍保留一定跌幅

* 总体来看，利好兑现降准利好效应有限

* 若无更多新刺激，春节前难有大行情

* 节后资金价格定位十分关键 (新增货币市场收盘报价)

路透上海2月5日 - 中国央行意外降准后，银行间债市周四现券收益率先跌后涨，至尾盘时段跌幅几被抹平，国债期货也由升转跌，唯有利率互换(IRS)保留一定程度下行。总体来看，降准宽松利好兑现，实际效应有限。

交易员认为，未来降息等后续宽松政策依旧可见，因此长期看多仍是主流。不过若没有更多强烈刺激，春节前维持震荡的可能性较大。除关注经济数据及政策走向外，节后资金价格如何定位亦十分关键。

中国人民银行周三宣布，自周四（2月5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点；对小微企业贷款占比达到标准的城商行、非县域农商行额外降低存款准备金率0.5个百分点，对农业发展银行额外降低存款准备金率4个百分点。

上海一银行交易员表示，今日现券收益率先跌后反弹，至尾盘已恢复降准之前附近。下一步“怎么走，得看经济数据和资金利率。现在(降准等)预期兑现，已经消耗完了。”

剩余期限约9.5年的国开行固息债140222券最新报价 在3.8500%/3.8200%，上日尾盘为3.8700%/3.8300%。

北京一银行交易员指出，除了关注更多的经济数据以及政策变化，市场自身的因素中，节后七天回购等资金价格定位十分关键。

他解释说，按目前一年期IRS所反映的七天期回购利率定位来看，预期区间在3.0%-3.5%。若节后不能回落至3.5%以下，IRS继续下行动力将受到抑制。

今日央行公开市场28天期逆回购量减价平，中标利率维持在4.8%未变。二级市场上，七天期回购最新加权在4.40%附近。

国债期货新的主力合约TF1506 今日由升转跌，收报98.132元人民币，较上日结算价跌0.09元，或0.09%。

**降准压低回购利率，跨节资金态度仍谨慎**

中国央行下调存款准备金率后，银行间资金市场周四主要回购利率均走低，幅度在10个基点(bp)上下。交易员称，降准资金即日释放，有望推动七天以内等短期资金价格继续回落。

他们认为，公开市场28天期逆回购利率持平，显示央行宽中偏稳的态度，加之下周还有密集的新股发行，以及节前现金备付压力，跨节资金仍不能掉以轻心。

上海一银行交易员表示，“(降准后)市场预期比之前乐观了一些。隔夜、七天会继续下一些，跨年(春节)的应该空间不大，下周有IPO，提现压力也很大。”

她还指出，即使降准，预计春节前央行还会继续通过公开市场，MLF等向市场提供流动性，以平抑短期波动。

另一重要指标--贷款基础利率(LOAN PRIME RATE，LPR)最新报价 为5.51%，延续逾两个月来稳势。

下周合计有24家新股集中发行，下周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在下周二（10日），包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。

央行公开市场今日进行了300亿元人民币的28天期逆回购操作，中标利率持平于4.80%。据此计算，本周公开市场净投放900亿元。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,310.82亿元，较上日的10,818.03亿元略减；其中，隔夜品种成交8,631.56亿元，上日为8,340.77亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8505 2.9525 -10.20 8,631.56

七天 4.4090 4.5399 -13.09 1,289.64

14天 4.8368 4.9575 -12.07 250.20

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.9500 1.2950 -34.50 3,465.13

七天 3.2550 4.2300 -97.50 327.62

14天 7.3000 6.5500 +75.00 28.95

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9500 3.1400 -19.00 --

七天 4.5000 4.5100 -1.00 --

14天 4.8500 5.0000 -15.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8660 2.9730 -10.70 --

七天 4.4120 4.4270 -1.50 --

三个月 4.9160 4.9280 -1.20 --