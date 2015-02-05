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债券 | 2015年 2月 5日 星期四 17:14 BJT

欧洲热股：欧洲央行中止融资管道，希腊银行股普遍重挫

路透伦敦2月5日 - 希腊银行类股周四重挫，因欧洲央行突然停止接受以希腊债券作为融资抵押品。

雅典证交所FTSE银行股指数 开盘暴跌22.6%，拖累希腊ATG股指 重挫9.3%。

Alpha银行 股价大跌18.1%，Eurobank 挫跌16.4%。希腊国家银行(National Bank of Greece) 亦跌17.7%。

欧洲央行此举意味着，未来几周希腊央行必须对本国银行提供数百亿欧元的额外紧急流动性。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)
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