欧洲热股：欧洲央行中止融资管道，希腊银行股普遍重挫

标题新闻：截至5月9日当周美国货币市场基金总资产减少40.7亿美元，至2.62万亿美元-iMoneyNet
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路透伦敦2月5日 - 希腊银行类股周四重挫，因欧洲央行突然停止接受以希腊债券作为融资抵押品。
雅典证交所FTSE银行股指数 开盘暴跌22.6%，拖累希腊ATG股指 重挫9.3%。
Alpha银行 股价大跌18.1%，Eurobank 挫跌16.4%。希腊国家银行(National Bank of Greece) 亦跌17.7%。
欧洲央行此举意味着，未来几周希腊央行必须对本国银行提供数百亿欧元的额外紧急流动性。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
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路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。