《全球汇市》德国数据扶助欧元小涨，部分扳回希腊问题造成的跌幅

“我认为市场普遍的看法是，希腊最后将打退堂鼓。”Brown Brothers Harriman驻东京汇市策略师Masashi Murata称。
Murata称，欧元兑美元直到3月左右可能将在1.12至1.15美元之间交投。
美元全线走跌，美元指数 下跌0.4%，延续过去两周下滑近1.5%的跌势。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1373 1.1344 +0.26 -5.98 1.2097
美元/日圆 117.30 117.26 +0.03 -1.99 119.68
欧元/日圆 133.41 132.99 +0.32 -7.85 144.77
美元/瑞郎 0.9254 0.9259 -0.05 -6.91 0.9941
英镑/美元 1.5230 1.5181 +0.32 -2.20 1.5573
美元/加元 1.2536 1.2573 -0.29 +7.90 1.1618
澳元/美元 0.7795 0.7749 +0.59 -4.57 0.8168
新西兰元/美元 0.7381 0.7363 +0.24 -5.34 0.7797
欧元/瑞郎 1.0524 1.0504 +0.19 -12.49 1.2026
欧元/英镑 0.7465 0.7465 +0.00 -3.74 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3958 9.3983 -0.03 -0.77 9.4688
美元/挪威克朗 7.6063 7.5987 +0.10 +1.80 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译/审校 高琦/李春喜/王洋/蔡美珍/王丽鑫/白云)