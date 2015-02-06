台湾已公布经济指标--2015/2/6

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 12月 +7.33% +6.72% r 3/4 -- 季调失业率 12月 3.84% 3.87% 2/26 -- *消费者物价指数(CPI)(y/ 1月 -0.94% +0.61% r 3/9 -- y) *外汇存底(亿美元) 1月底 4,159.03 4,189.8 3/5 -- 商品出口(y/y) 12月 -2.8% +3.7% 2/9 -- 商品进口(y/y) 12月 -12.3% +5.1% 2/9 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +5.85% +5.22% 3/2 -- 外销订单(y/y) 12月 +4.5% +6.0% 3/3 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +158.0 +164.9 r 2/26 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +41.8 +43.9 -- -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +3.17% +3.63% r -- -- (概估值) 重贴现率(%) 12月18 1.875% 1.875% -- -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。