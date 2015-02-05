更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，小型银行资金需求稍现

* 短率持续在低位

* 银行资金多但农历年前以顾及流动性为主

* 小型银行资金需求稍现

* 债券RP利率持稳 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 高洁如

路透台北2月5日 - 台湾银行间短率周四大致稳于低位。2月提存期才开始，因农历春节因素，整体银行库存现金偏高，银行已开始累积积数，预料银行本提存期的操作将会以顾及流动性，不过度累积准备积数为原则。

交易员表示，因农历春节因素，2月提存期银行将出现空有帐上高额的库存现金，但流动性将无法兼顾的情况，因此部分小型银行将有拆入短期资金的需求；相较上一提存期，本提期存的资金需求可望明显改善。

〞这一旬才刚开始，还是多钱。不过上一旬是滥掉了，〞一位大型商银交易人士说。

因应农历年新钞需求，台湾银行从1月中旬起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。 根据央行的资料，自1月23日开始，已连续十个交易日通货发行。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.430%，上日为0.380-0.500%。

**短票利率续低位**

短票市场方面，大型银行表示，近二日的票量不少，银行亦积极地买了不少票，稍能满足消化资金的需求。

票券商资调人士指出，银行资金仍多，目前大多已能跨年承做。对票券商而言也可纾解资金需求。

今日票券商与银行承作的跨农历年30天期自保短票主要利率在0.59-0.62%，主交投落在0.60-0.61%，大致同于上日，少数跨过3月季底的60天期自保短票则成交在0.63%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，前日平均利率在0.60%。

台湾央行周四存单到期6,417.80亿台币，央行发行存单6,420.8亿台币 周五央行存单到期2,806.00亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为220亿台币，累积超额准备为412亿台币、加计前期1%的超额准备为1,703亿台币。

**RP利率则持稳**

债券市场附买回(RP)利率周四大致持稳。交易员表示，因应企业法人发放年终奖金，投信今日走钱明显，资金分配不均，但无碍调度。

他们指出，为了敦促投信、寿险等客户将资金落点安排到年后，已经分别将公债与公司债RP加0.5-1个基点，不过效果还是不太明显。

〞投信多缺不一，有些被赎回量蛮大的。〞一证券商交易员说。

另一大型票券商则表示，因应投信赎回，转向银行端调度资金，不过还是以农历年前的短钱为主。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨农历年成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨农历年RP成交在0.635-0.65%，少数成交在0.66%。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，跨农历年成交区间在0.46-0.52%；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，跨农历年成交区间在0.56-0.57%。

今日有亚洲水泥 25亿台币公司债还本。

本周债券发行情况包括：周五远东新 发行公司债26亿台币。(完)