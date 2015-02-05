更新版 1-欧元区经济：增长前景略好转，因油价下跌等因素--EU执委会

标题新闻：截至5月9日当周美国货币市场基金总资产减少40.7亿美元，至2.62万亿美元-iMoneyNet
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欧盟执委会预计，欧元区今年消费者物价指数(CPI)可能下降0.1%，但2016年将会上升1.3%。欧元区2014年CPI仅上升了0.4%。
随着经济成长加快步伐，欧元区今年失业率料将从上年的11.6%降至11.2%，然后在2016年继续降至10.6%。
“经济和就业持续增长的适宜经济环境已经到位。各国政府由于危机做出了艰难的政策选择之后，改革的效果开始显现，”负责欧元区事务和社会事务的欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称。
“我们必须加快改革，以巩固经济复苏，并确保复苏转换成人们口袋中的收入，”他说。(完)
(编译 王丽鑫/徐文焰/王兴亚；审校 蔡美珍/白云/高琦)
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路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。