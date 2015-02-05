更新版 1-欧元区经济：增长前景略好转，因油价下跌等因素--EU执委会

欧盟执委会预计，欧元区今年消费者物价指数(CPI)可能下降0.1%，但2016年将会上升1.3%。欧元区2014年CPI仅上升了0.4%。

随着经济成长加快步伐，欧元区今年失业率料将从上年的11.6%降至11.2%，然后在2016年继续降至10.6%。

“经济和就业持续增长的适宜经济环境已经到位。各国政府由于危机做出了艰难的政策选择之后，改革的效果开始显现，”负责欧元区事务和社会事务的欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称。

“我们必须加快改革，以巩固经济复苏，并确保复苏转换成人们口袋中的收入，”他说。(完)