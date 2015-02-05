路透基点：桑德国际遭指控后股票交易停牌

路透香港2月5日 - 汤森路透旗下基点引述交易所文件和银行业消息 人士报导，在香港上市的污水处理公司桑德国际(Sound Global Ltd)周三 上午要求暂停其股票和债券交易，之前Emerson Analytics指控该公司虚 报营收。 桑德国际发言人表示，公司管理层正在准备澄清公告，之后召开电话 会议。发布澄清公告并召开电话会议之后将恢复股票交易。 消息人士称，根据公司2013年10月签署的1.1亿美元五年期联贷条款 ，该公司股票不能停牌超过15个交易日。 2013年的贷款项目，远东商银担任代理行以及牵头行兼簿记行，东亚 银行、台新银行和台湾中小企业银行分享牵头行兼簿记行头衔。高雄银行 、彰化银行、华南银行和大众银行也参与贷款。 2013年贷款在第三年年末有卖权选择。贷款将分八个半年等额分期偿 还，之前有1.5年宽限期，平均存续期3.25年。该贷款便利最高综合收益3 61个基点，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码315个基点。 借款人是桑德国际。 该公司还曾在2014年11月，通过其全资子公司--北京桑德环境工程有 限公司签署1亿美元三年期贷款，贷款行为亚洲开发银行。桑德国际是此 项交易担保人，融资所得用作中国农村地区污水处理项目资金。 消息人士称，2014年2月该公司未能完成一项1.5亿美元的三年期贷款 ，该贷款项目由德意志银行牵头。该笔贷款有5,000万美元的绿鞋贷款(额 外增加贷款)，最高综合收益385个基点，利率较Libor加码325个基点。( 完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)