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债券 | 2015年 2月 5日 星期四 19:07 BJT

路透基点：桑德国际遭指控后股票交易停牌

路透香港2月5日 - 汤森路透旗下基点引述交易所文件和银行业消息
人士报导，在香港上市的污水处理公司桑德国际(Sound Global Ltd)周三
上午要求暂停其股票和债券交易，之前Emerson Analytics指控该公司虚
报营收。
    
    桑德国际发言人表示，公司管理层正在准备澄清公告，之后召开电话
会议。发布澄清公告并召开电话会议之后将恢复股票交易。
    
    消息人士称，根据公司2013年10月签署的1.1亿美元五年期联贷条款
，该公司股票不能停牌超过15个交易日。
    
    2013年的贷款项目，远东商银担任代理行以及牵头行兼簿记行，东亚
银行、台新银行和台湾中小企业银行分享牵头行兼簿记行头衔。高雄银行
、彰化银行、华南银行和大众银行也参与贷款。
    
    2013年贷款在第三年年末有卖权选择。贷款将分八个半年等额分期偿
还，之前有1.5年宽限期，平均存续期3.25年。该贷款便利最高综合收益3
61个基点，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码315个基点。
借款人是桑德国际。
    
    该公司还曾在2014年11月，通过其全资子公司--北京桑德环境工程有
限公司签署1亿美元三年期贷款，贷款行为亚洲开发银行。桑德国际是此
项交易担保人，融资所得用作中国农村地区污水处理项目资金。
    
    消息人士称，2014年2月该公司未能完成一项1.5亿美元的三年期贷款
，该贷款项目由德意志银行牵头。该笔贷款有5,000万美元的绿鞋贷款(额
外增加贷款)，最高综合收益385个基点，利率较Libor加码325个基点。(
完)
  
 (编译 王颖；审校 王丽鑫)
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