表格：沪港通市场数据摘要--2月5日

路透香港2月5日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港通市场
数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 91.94亿元人民币（已用29%） 104.02亿元人民币（已用0.9%）
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中信证券 183,489,304 569,956,793 753,446,097
2 中国平安 499,219,024 166,600,067 665,819,091
3 上汽集团 373,128,236 37,670,736 410,798,972
4 招商银行 184,465,803 95,715,676 280,181,479
5 航天电子 257,189,851 26,216 257,216,067
6 工商银行 227,302,567 20,652,869 247,955,436
7 浦发银行 238,783,828 7,534,766 246,318,594
8 中国人寿 138,877,706 97,035,615 235,913,321
9 兴业银行 194,228,285 21,137,596 215,365,881
10 大秦铁路 85,405,843 114,448,819 199,854,662
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 汉能薄膜发电 67,483,340 20,734,660 88,218,000
2 海通证券 11,033,128 64,192,680 75,225,808
3 中海油田服务 53,210,440 4,997,600 58,208,040
4 紫金矿业 53,000,680 860,580 53,861,260
5 中信证券 3,906,000 32,016,875 35,922,875
6 民生银行 18,725,720 14,540,140 33,265,860
7 建设银行 70,460 26,109,850 26,180,310
8 中信银行 8,350,020 13,860,210 22,210,230
9 国美电器 16,576,740 562,170 17,138,910
10 中国石油股份 6,726,780 8,452,260 15,179,040
（完）
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(整理 雷美珍; 审校 黄凯)