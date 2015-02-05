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亚洲 | 2015年 2月 5日 星期四 18:34 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--2月5日

路透香港2月5日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额     91.94亿元人民币（已用29%）      104.02亿元人民币（已用0.9%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中信证券                    183,489,304      569,956,793       753,446,097
   2    中国平安                    499,219,024      166,600,067       665,819,091
   3    上汽集团                    373,128,236       37,670,736       410,798,972
   4    招商银行                    184,465,803       95,715,676       280,181,479
   5    航天电子                    257,189,851           26,216       257,216,067
   6    工商银行                    227,302,567       20,652,869       247,955,436
   7    浦发银行                    238,783,828        7,534,766       246,318,594
   8    中国人寿                    138,877,706       97,035,615       235,913,321
   9    兴业银行                    194,228,285       21,137,596       215,365,881
  10    大秦铁路                     85,405,843      114,448,819       199,854,662
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    汉能薄膜发电                    67,483,340      20,734,660      88,218,000
   2    海通证券                        11,033,128      64,192,680      75,225,808
   3    中海油田服务                    53,210,440       4,997,600      58,208,040
   4    紫金矿业                        53,000,680         860,580      53,861,260
   5    中信证券                         3,906,000      32,016,875      35,922,875
   6    民生银行                        18,725,720      14,540,140      33,265,860
   7    建设银行                            70,460      26,109,850      26,180,310
   8    中信银行                         8,350,020      13,860,210      22,210,230
   9    国美电器                        16,576,740         562,170      17,138,910
  10    中国石油股份                     6,726,780       8,452,260      15,179,040
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 黄凯)
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