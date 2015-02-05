欧洲政经：德国和希腊财长在第一次会面后未取得一致

标题新闻：截至5月9日当周美国货币市场基金总资产减少40.7亿美元，至2.62万亿美元-iMoneyNet
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路透柏林2月5日 - 德国与希腊财长周四举行了希腊新政府组建后的首次会谈。
德国财长称：
* 与希腊财长瓦鲁法基斯进行了长时间密集谈判，但未取得一致
* 德方理解希腊人民所经历的困难，也对希腊所取得的进展表示敬佩
* 希腊在实施改革计划方面取得了进展，失业率太高了但已经有所下降
* 希腊属于欧元区
* 希腊必须与IMF、欧洲央行和欧盟委员会合作
* 不希望打造一个“德国式欧洲”，但希望提升欧洲经济的竞争力
* 尊重希腊选民所做出的选则
希腊财长瓦鲁法基斯称
* 未与德国财长朔伊布勒达成协议
* 未讨论希腊偿债时间表或债务减免
* 需要来自欧洲伙伴的政治、道德和技术支持
* 希望能够给希腊政府一个短暂的时间，以向欧盟、欧洲央行和IMF提交面向中长期的过渡计划
*“我们需要德国人民站在我们身边”
* 希腊政府将在当下至5月末之间提出过渡计划
* 我们需要尽一切办法避免违约。(完)
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G7为七国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。