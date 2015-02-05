欧洲政经：德国和希腊财长在第一次会面后未取得一致

路透柏林2月5日 - 德国与希腊财长周四举行了希腊新政府组建后的首次会谈。

德国财长称：

* 与希腊财长瓦鲁法基斯进行了长时间密集谈判，但未取得一致

* 德方理解希腊人民所经历的困难，也对希腊所取得的进展表示敬佩

* 希腊在实施改革计划方面取得了进展，失业率太高了但已经有所下降

* 希腊属于欧元区

* 希腊必须与IMF、欧洲央行和欧盟委员会合作

* 不希望打造一个“德国式欧洲”，但希望提升欧洲经济的竞争力

* 尊重希腊选民所做出的选则

希腊财长瓦鲁法基斯称

* 未与德国财长朔伊布勒达成协议

* 未讨论希腊偿债时间表或债务减免

* 需要来自欧洲伙伴的政治、道德和技术支持

* 希望能够给希腊政府一个短暂的时间，以向欧盟、欧洲央行和IMF提交面向中长期的过渡计划

*“我们需要德国人民站在我们身边”

* 希腊政府将在当下至5月末之间提出过渡计划