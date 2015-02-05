南非汇市：兰特兑美元涨至两个月高位，因美元下跌和新兴市场资产走强

路透约翰内斯堡2月5日 - 南非兰特兑美元周四攀升至两个月来最高，把握了美国数据显示贸易逆差扩大和新兴市场资产需求上升的机会。

兰特一度劲升逾2%，之后缩减升幅，在1602 GMT，兰特兑美元劲涨1.9%，报11.2750兰特。在路透追踪的一篮子20种新兴市场货币中，兰特兑美元升幅排第二大。

只有俄罗斯卢布兑美元 的升幅超过兰特，全球油价反弹提振卢布走强。

兰特兑美元录得今年迄今最大单日涨幅，没有受电力公司Eskom的消息拖累。Eskom称，降低十分之一供电，因五座发电机未能运作。这是该公司今年来最大的电力供应减幅。