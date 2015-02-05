南非汇市：兰特兑美元涨至两个月高位，因美元下跌和新兴市场资产走强

标题新闻：截至5月9日当周美国货币市场基金总资产减少40.7亿美元，至2.62万亿美元-iMoneyNet
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路透约翰内斯堡2月5日 - 南非兰特兑美元周四攀升至两个月来最高，把握了美国数据显示贸易逆差扩大和新兴市场资产需求上升的机会。
兰特一度劲升逾2%，之后缩减升幅，在1602 GMT，兰特兑美元劲涨1.9%，报11.2750兰特。在路透追踪的一篮子20种新兴市场货币中，兰特兑美元升幅排第二大。
只有俄罗斯卢布兑美元 的升幅超过兰特，全球油价反弹提振卢布走强。
兰特兑美元录得今年迄今最大单日涨幅，没有受电力公司Eskom的消息拖累。Eskom称，降低十分之一供电，因五座发电机未能运作。这是该公司今年来最大的电力供应减幅。
美国12月贸易逆差大幅扩阔，触及2012年11月以来最高水平，因美元走强提振进口，打压出口。该数据可能导致第四季经济成长初估值被下修。 (完)
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G7为七国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。