金属期市：美元下跌带动期铜上涨，但升幅受库存急升所限

* LME铜库存今年迄今猛增60%

* 美元兑欧元和一篮子货币下跌

路透伦敦2月5日 - 期铜周四上涨，受助于美元走弱，但担心需求疲弱和供应过剩限制期铜价格升幅。数据显示铜库存增加13%。

伦敦金属交易所(LME)数据显示，在LME监督的仓库中，铜库存MCUSTX-TOTAL大幅增加3.25万吨，至28.46万吨，为约一年来最高水平。

这表明LME铜库存今年迄今猛增60%。

“欧洲需求疲弱且会变得更加疲弱，所以，逆价差吸引过剩的供应重新回到仓库，”法国兴业金属研究部主管Robin Bhar说。

周四现货铜较指标三个月期铜CMCU0-3升水每吨27.75美元。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨0.3%，收报每吨5,720美元。期铜周三触及1月22日来最高5,755美元，尾盘小幅收涨。

美元兑欧元周四下滑，欧元兑瑞郎上涨，因臆测瑞士央行买入欧元，且交易商对围绕希腊的事态发展持乐观看法。

期铜周三上涨，受助于中国央行普降金融机构存款准备金率，向经济挹注更多流动性。

“市场不完全相信这真的能提振铜需求，”瑞银分析师Dominic Schnider说。

“市场焦点首先仍是中国央行为何要这样做，然后是市场交投疲弱，”Schnider补充说。瑞银预计，铜价可能测试每吨5,000美元水平。

交易员表示，中国农历新年前实货需求依旧低迷，鉴于需求增长放缓，以及预计中国供应充足，消费者不愿囤货。

风险意愿下降，因欧洲央行(ECB)周三突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品。

期锌 收涨0.2%，报每吨2,144.50美元。期铅 跌1%，收报每吨1,848美元。期锡 收报每吨18,960美元，跌0.2%。期铝 收高0.3%，报每吨1,885美元。

期镍 收盘没有成交，买盘最后报每吨15,150美元，升0.3%。(完)

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