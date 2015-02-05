纽约期市：原糖期货因3月/5月贴水收窄而回落，可可期货继续攀升

路透纽约/伦敦2月5日 - 原糖期货周四下滑，受大量价差交易带动，令近月原糖合约贴水降至11个月来最低，受累于库存高企和传闻印度可能很快实施原糖出口补贴政策。

可可期货连续第三天上涨，纽约可可市场进一步远离周一触及的一年低位，咖啡期货在交投震荡中收低。

原糖期货下跌，3月原糖期货 收低0.04美分，或0.3%，报每磅14.41美分。2月4日未平仓合约连续第七日上升，至约五个月来最高水平。

3月/5月原糖价差SB-1=R收窄多至0.14美分，令3月原糖合约较5月合约贴水降至0.08美分，此为去年3月来最小。

3月白糖期货 收跌0.80美元，或0.2%，报每吨378.50美元。

可可期货价格上涨，交投在上日区间之内。

3月纽约可可期货 收涨19美元，或0.7%，报每吨2,743美元。在3月可可合约2月13日首个交割通知日来临前，投资者继续将3月合约展期至5月合约，令成交放量。

5月伦敦可可期货 攀升15英镑，或0.8%，收报每吨1,908英镑。

3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.15美分，或0.1%，报每磅1.6475美元。5月罗布斯塔咖啡期货 回落7美元，或0.4%，收报每吨1,954美元。(完)

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