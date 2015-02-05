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市场报道 | 2015年 2月 6日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因马来西亚棕榈油急升提振豆油价格

路透芝加哥2月5日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)近月大豆期货周四上
涨，交易商称因马来西亚棕榈油急升提振豆油上涨，带动CBOT大豆攀升。
    
    美国原油期货上涨和美元下跌，也支撑大豆市场。
    
    成交清淡，3月大豆合约交投在上日交投区间内。
    
    马来西亚棕榈油期货劲升，提振全球植物油市场，包括CBOT豆油。  
  

    马来西亚棕榈油期货周四攀升逾5%，录得2010年10月以来最大单日涨
幅，因印尼计划增加生物柴油的补贴，这将使混合棕榈油有利可图，另一
方面技术面也提供支撑。 
    
    美国农业部表示，截至1月29日该周，出口销售2014/15年美国大豆48
9,600吨，符合市场预期。
    
    美国农业部表示，最新一周出口销售2014/15年美国豆粕296,300吨，
在市场预估区间高端；但仅付运144,232吨豆粕，此为10月来最低。
    
    农业部称，最新一周出口销售豆油15,100吨，符合市场预期。
            
    3月大豆期货 收报每蒲式耳9.81-1/4美元，上涨9-1/4美分。
        
    3月豆粕合约 收跌1.3美元，报每短吨331.4美元。3月豆油合约
 涨1.12美分，报31.71美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为171,648口，豆粕为79,970口，豆油为157
,145口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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