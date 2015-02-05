芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因马来西亚棕榈油急升提振豆油价格

路透芝加哥2月5日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)近月大豆期货周四上 涨，交易商称因马来西亚棕榈油急升提振豆油上涨，带动CBOT大豆攀升。 美国原油期货上涨和美元下跌，也支撑大豆市场。 成交清淡，3月大豆合约交投在上日交投区间内。 马来西亚棕榈油期货劲升，提振全球植物油市场，包括CBOT豆油。 马来西亚棕榈油期货周四攀升逾5%，录得2010年10月以来最大单日涨 幅，因印尼计划增加生物柴油的补贴，这将使混合棕榈油有利可图，另一 方面技术面也提供支撑。 美国农业部表示，截至1月29日该周，出口销售2014/15年美国大豆48 9,600吨，符合市场预期。 美国农业部表示，最新一周出口销售2014/15年美国豆粕296,300吨， 在市场预估区间高端；但仅付运144,232吨豆粕，此为10月来最低。 农业部称，最新一周出口销售豆油15,100吨，符合市场预期。 3月大豆期货 收报每蒲式耳9.81-1/4美元，上涨9-1/4美分。 3月豆粕合约 收跌1.3美元，报每短吨331.4美元。3月豆油合约 涨1.12美分，报31.71美分。 今日CBOT大豆预估成交量为171,648口，豆粕为79,970口，豆油为157 ,145口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)