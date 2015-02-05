更正-国际油市：油价大涨逾4%，受利比亚油田遭袭和中国放宽政策提振

(更正：因英文原文有误，内文第七段布兰特原油期货收盘价应为“56.57美元”，非“57.57美元”)

* 利比亚油田和尼日利亚运油船遭袭引发供应忧虑

* 中国下调存准可能提振原油需求

* 沙特上调给美国买家的实货原油售价、下调对亚洲买家的售价

路透纽约2月5日 - 原油价格周四收高超过4%，因原油出产国利比亚的暴力活动不断增加，和中国央行放宽货币政策预料将提振原油需求，扶助油价在上日大跌后反弹。

交易商和分析师称，预计从上周五开始的油价大起大落的走势将持续，因市场试图在油价连跌七个月后寻找底部，期间油价触及近六年低位。

不过，许多人对油价可持续上涨持悲观看法，因美国原油库存处于纪录高位，重燃对供应过剩的忧虑。

“这只是市场人气改变所致，因越来越多的市场参与者开始相信美国将减产，且这足以消除过剩供应，”Energy Management Institute高级合作伙伴Dominick Chirichella在路透全球石油论坛上表示。

“我认为持有这种观点的人士未来将会有非常失望。”

在实货原油市场，最大石油出口国沙特将3月出售给亚洲买家的原油价格下调，将出售给欧洲和美国买家的原油价格上调，使原油期货交易员无所适从。

指标布兰特原油期货 收报每桶56.57美元，上涨2.41美元，或4.5%。

美国原油 收报每桶50.48美元，上升2.03美元，或4.2%。

原油期货在周四早盘上涨，对持枪份子袭击利比亚油田作出反应，尽管这次事件没有影响原油生产。尼日利亚附近海域一艘运油船遇袭，以及中国央行放宽货币政策可能提振原油需求，为油市提供支撑。

油价升势在接近午盘时加速，此前原油服务公司Genscape报告，自1月30日起的四天内，美国俄克拉荷马州库欣原油库存增加55万桶。交易商原本预计增幅为100万桶以上。库欣是美国原油期货合约交割点。